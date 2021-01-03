Госпитализированный с коронавирусом Грачевский рассказал о самочувствии

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03.01.2021, 21:34, Новости дня
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Художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский сообщил об улучшении состояния здоровья после госпитализации с коронавирусом.

«Начинаю здороветь», – сказал он ТАСС.

Ранее 71-летний режиссер лечился от коронавируса дома, однако 28 декабря стало известно о его госпитализации. 31 декабря сообщалось, что он попал в реанимацию.

Грачевский – режиссер, сценарист, художественный руководитель киножурнала «Ералаш» с 2002 года. Известен также по постановке фильмов «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». Выступал как автор проекта «Социальная реклама».



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