Госпитализированный с коронавирусом Грачевский рассказал о самочувствии
03.01.2021, 21:34,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский сообщил об улучшении состояния здоровья после госпитализации с коронавирусом.
«Начинаю здороветь», – сказал он ТАСС.
Ранее 71-летний режиссер лечился от коронавируса дома, однако 28 декабря стало известно о его госпитализации. 31 декабря сообщалось, что он попал в реанимацию.
Грачевский – режиссер, сценарист, художественный руководитель киножурнала «Ералаш» с 2002 года. Известен также по постановке фильмов «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». Выступал как автор проекта «Социальная реклама».
Смотреть комментарии → Комментариев нет