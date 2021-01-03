 

В ЮАР заявили о переговорах с Россией о вакцинации «Спутником V»

03.01.2021, 21:34, Новости дня
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Южно-Африканская Республика ведет двусторонние переговоры с Россией по поводу использования в ЮАР препарата «Спутник V» для вакцинации населения страны от нового коронавируса, сообщил министр здравоохранения ЮАР Звелини Мкизе.

«Мы ведем переговоры с рядом производителей по поводу вакцины от COVID-19, в том числе из России. Сейчас мы ожидаем с их стороны конкретные предложения, которые будут обсуждаться», – приводит его слова ТАСС.

Кроме того, сообщил Мкизе, переговоры ведутся с китайскими производителями, а также компаниями Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.

Министр отметил, что власти планируют начать вакцинацию с февраля. «Правительство поставило цель в рамках первой прививочной фазы провести вакцинацию 67% населения страны, или 40 млн человек, чтобы остановить пандемию, – подчеркнул Мкизе. – Власти уже выделили для этого 1,8 млрд рандов (123 млн долларов)».

В ЮАР выявлено наибольшее количество инфицированных новым коронавирусом и умерших из-за него среди всех африканских стран – 1 млн 073 тыс. 887 и 28 тыс. 887 соответственно.

Ранее Bloomberg сообщал, что компании Pfizer и BioNTech предложили поставить созданную ими вакцину от COVID-19 в количестве 50 млн доз в Африку для медицинских работников. При этом председательствующая в Африканском союзе ЮАР заявила, что предложение по американо-германской вакцине содержит «непомерно высокую цену».

Между тем в конце декабря вакцинацию российским «Спутником V» начала Гвинея. Прививки там сделали в том числе члены правительства.



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