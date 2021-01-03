МИД Эстонии дал прогноз по отношениям с Россией

03.01.2021, 21:34, Новости дня

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Власти Эстонии не ожидают существенных перемен в отношениях с Россией в наступившем году, сообщил глава внешнеполитического ведомства республики Урмас Рейнсалу.

«На вопрос, будет ли в этом году виден какой-то поворот в наших отношениях [с Россией], ответ отрицательный. И это, я считаю, позитивно, а не негативно», – сказал он в эфире радиостанции Kuku, передает ТАСС.

Напомним, спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в новогоднем обращении заявил, что Тартуский мирный договор, по которому «была согласована граница между Эстонией и Россией», по международному праву якобы действует по сей день. В ответ губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил Таллину не включать «избирательную память». Сенатор Сергей Цеков заявил, что изменение послевоенных границ между Россией и Эстонией невозможно. Он напомнил, что, согласно Конституции России, отторжение российской территории недопустимо. В свою очередь депутат Госдумы Елена Панина назвала высказывания спикера эстонского парламента неуместными. Она отметила, что их можно было бы считать комичными, если бы не тот факт, что у РФ и Эстонии до сих пор нет договора о границе.

Пыллуаас не в первый раз выступает с подобным заявлением. В марте 2020 года он требовал от России «вернуть» республике якобы аннексированные территории. Кроме того, министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической партии (EKRE) Март Хельме заявлял, что РФ якобы «частично удерживает территорию республики».

В Кремле указывали на неприемлемость подобных заявлений. В МИД РФ подчеркивали, что «такая позиция (…) не способствует формированию позитивных отношений между государствами».

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