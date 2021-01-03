Аквариум отложил доставку белух из-за судебного иска

03.01.2021, 21:24, Новости дня

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Организация «Друзья животных» из Коннектикута, США подала в суд на министра торговли Уилбура Росс и Национальную службу морского рыболовства, которые разрешили ранее местному аквариуму Mystic получить из Канады пять белух для исследований, сообщает портал phys.org.

В США приостановлен процесс передачи пяти морских животных – белух, проживающих в Канаде, американскому аквариуму Mystic в Коннектикуте, хотя ранее соответствующими американскими ведомствами были выданы все требующиеся для этого разрешения. Активисты из организации «Друзья животных» уверены, что выданные разрешения нарушают Закон о защите морских млекопитающих и Национальный закон об охране окружающей среды, поскольку правительственные чиновники не приняли надлежащих мер по устранению потенциального вреда, который может быть нанесен белухам в результате их переезда.

Представители Mystic Aquarium, который является самым большим аквариумом под открытым небом в США с объемом более 2,8 тысячи кубометров, заявили, что они приостанавливают все процедуры по перемещению животных до 31 марта, чтобы судья имел возможность спокойно принять взвешенное решение. В Mystic уже есть три белухи и еще пять новых представителей этого вида должны были бы помочь американским исследователям в неинвазивном изучении морских животных, чтобы затем полученные данные помогли создать программы по восстановлению их численности в океанах.