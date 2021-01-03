 

“Танцуй!”: Ольга Бузова впечатлила подписчиков эротичным танцем в компании Давида Манукяна

03.01.2021, 21:14, Разное
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Популярная ведущая и певица Ольга Бузова разместила на своей странице в Instagram свежий видеоролик, на котором продемонстрировала зажигательные эротичные танцы в компании Давида Манукяна. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные комментарии от подписчиков.
Телезвезда, отдыхающая в настоящее время на экзотических Мальдивах, решила впечатлить своих фолловеров своими умениями в танцевальном искусстве и выложила в микроблоге видео, на котором компанию ей составил её возлюбленный Дава. Обе знаменитости совершают в кадрах ролика танцевальные движения, основным элементом которых являются вращения ягодицами и бюстом. Ольга Бузова облачена лишь в купальник-бикини с желто-черным принтом, при этом прическа красотки выполнена в стиле оригинальных африканских косичек. Давид Манукян же предпочел одеться существенно скромнее – на партнере хозяйки аккаунта надеты разноцветная футболка без рукавов и серые шорты. “Танцуй!” – таким призывным слоганом сопроводила видеопубликацию Бузова.

Стоит отметить, что далеко не всем подписчикам понравились телодвижения знаменитостей: часть посетителей страницы отнеслась к качеству танца с изрядной долей едкого сарказма, порой сдобренного нецензурной бранью. Впрочем, абсолютное большинство поклонников выразило восторг оригинальной задумкой любимицы, оценив её ролик немалым количеством похвальных комментариев. К слову, кое-кто из фолловеров не преминул возможностью поинтересоваться у звезд о перспективе пополнения в их семействе.



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