Личное: “Богатая успешная женщина ищет себе помоложе”

03.01.2021, 20:54, Разное

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Каждый день вот такие вот письма, как жены находят любовников, потому что мужья плохо кормят корону, а жить без корма короне женщина не может. И называют корм короне своей “романтика”.



sasharoy

Здравствуйте!

Очень Вас прошу разобрать мое письмо потому что я запуталась.

Это письмо продолжение предыдущего.

(Ссылку Сокровище не дает, думает, что я буду искать или даже помню ее. А некоторые так пишут про неопубликованные письма, то есть всерьез верят, что я помню всех рапанов, пишущих мне. Я запоминаю только нерыб, народ)

Мне 35. У меня 3 дочки (4,8,10 лет) совместный бизнес с мужем ( который придумала я, кондитерское Производство 2500 метров, 150 человек). У него есть ещё 2 бизнеса.

Живем мы очень обеспечено благодаря совместному бизнесу.

(Деньги мужа, ее придумка. Но она считает себя главной. Хотя вряд ли ее придумка оригинальна.)

Мы 15 лет вместе и последнии несколько лет я все же осознала что вышла замуж за холодного мужчину. Ему не нужна романтика почти совсем, он много работает, никогда не хвалит, часто недоволен и обесценивает то что я делаю. Но иногда прям бывает очень хорошим. Отец он хороший, дочек любит. Сколько себя помню все романтики, походы в театр и тд придумываю и организовываю я. Он не всегда с охотой даже идёт.

(Романтикой она называет комплименты ее короне. И большинство женщин романтикой называют именно это. Чтобы мужчина сидел, гладил ее и восторгался, а они бы с короной мурлыкали от радости. И вот она придумывала совместный досуг, чтобы вытянуть из него комплименты, а муж, естественно, на такие щипцы замыкался. Вот это типичная история. Корона голодает, женщина начинает искать любовника, который бы корону кормил)

Его большое увлечение – это Деревня и последнии 2 года он все Лето уезжает туда 300 км от дома с четверга по пятницу. Я не езжу тк там нет условий проживания. Все родственники мужа и Мама практически в одной комнате спят. Он сейчас Достраивает дом там чтобы были хорошие условия. Но этот дом для всей его большой семьи родственников. Я не против, но мы совсем перестали проводить время вместе. И мне с ним скучно. Я люблю поездки, театры, музеи, красивые места, люблю когда глаз радуется! Я архитектор по образованию . Меня очень вдохновляют красивые успешные люди! В общем мне хочется идти вперёд и зарабатывать, детей заграницу отправить учиться. А муж несмотря на то что много работает и у него получается считает что ничего нам больше не нужно – самый большой кайф это Деревня. Если раньше у нас были общие цели – купить дом с элитном посёлке и развивать бизнес, то сейчас совместных целей нет , точнее он не хочет их ставить. Он устал, он частно в депрессии. И скорее всего потому что от своих 2-х бизнесов он практически не получает дохода, там все время идут вложения в бизнес и поэтому получается у него нет свободных денег на себя, на свои увлечения.

(Муж не бросает два других бизнеса, то есть он как раз хочет развиваться, а не отдыхать. А она хочет разъезжать везде, тратить время на досуг, тусить в элитном поселке, а не развивать бизнес. Но обвиняет в этом его. Жизнь в деревне очень романтична. Вот где настоящая романтика. Но автор под романтикой подразумевает только корм короне)

В предыдущем письме я писала что познакомилась на СЗ с О старше меня на 12 лет и намного богаче меня. Он второй раз женат. Из первой семьи уходил потому что жена не работала и он потерял к ней интерес. влюбился и та жена чуть жизнь самоубийством не закончила . Поэтому он мне как то рассказал что просто пережил Ад. Его боль в том что со второй женой не сложилось . Через 3 года он ее с кем то увидел в обнимку , выгнал, но через 2 года простил и они стали жить вместе тк он ее любил и родили ребёнка. Но последнии 3 года отношения как он говорит совсем не очень . Она его не любит как он говорит . Полгода назад она втихаря сделала от него аборт, он нечаянно увидел документы. Но простил. У них дочка 3 года. Он строит огромный дом – она с его слов не учавствует . У неё крутая должность в банке и она зарабатывает около миллиона , но все ее деньги ее, она не вкладывается. Она ненавидит его старшую дочь 20 лет от первого брака и вообще со всеми из его семьи у неё плохие отношения. Он меня познакомил со своей дочкой и я иногда брала ее по бизнесу на семинары и Экскурсии на производства . Она учится в штатах и приезжает на каникулы. У нас очень тёплые отношения, она мне очень нравится и я ей тоже. Я ей как друг восхищаюсь ей и подбадриваю . На Новый год первое поздравление в 00-03 пришло от неё, потом от О!

(Она кормит его дочке корону, восхищается, потому что по себе знает, как это важно. Водит дочь любовника на общее с мужем производство. И очень хочет заполучить любовника в мужья. Потому что думает, что, будучи мужем, он останется таким же “романтичным”. Но корону щедро кормят только любовники, причем женатые в основном. Любой муж перестает кормить корону, девушки. Кормить вашу корону будут только в ответ на корм. За ваши деньги или в ответ на перевес услуг)

Не смотря на то что он очень мужественный и взрослый, но он очень чувствительный и нежный. И наверное поэтому мы сразу в переписках почувствовали тягу сильную друг к другу и на первом свидании он меня поцеловал и подарил цветы, чем меня очень растрогал-я чуть не заплакала.

(И вот представьте себе. Со стороны мужа 15 лет верной службы ей и их семье, три дочки, море вложений. А любой хрен с сайта знакомств с букетиком и поцелуем вызывает у бабы в голодной короне слезы счастья. Такая несправедливость)

В очень сентиментальные моменты иногда слеза у него течёт! В любви мы признались друг другу через месяц. И вот уже 9 месяцев мы вместе. Ни разу не было у нас неприятных моментов, ни ссор. Он с самого начала сказал что «Я хочу , чтобы ты меня хотела все время, чтобы с матрасом за мной бегала» ( с женой они 3 года спят в разных комнатах )

И так и получилось. Я его безумно хочу. Он доминант и я чувствую себя девочкой.

(В общем он с ней часто хамоват, а она тает. И доярка ее раззадорилась. Не понимает, что болтать про матрас ему легко при редких встречах, а вблизи от ее доильного аппарата он быстро озвереет)

Он меня хвалит , много восхищается.

(Голодная корона громко чавкает. И вот они все пишут об этом и не понимают, что взрослый человек не должен так радоваться комплиментам как бедная нищенка хлебу. Им на полном серьезе кажется, что комплименты – это главное в жизни)

Первые 2 месяца мы взахлёб рассказывали друг другу о чувствах. Он слал мне письни , от которых слёзы текли. И как то даже мы их слушали вместе и слёзы текли. Он говорит что ему очень не хватает этой теплоты что я ему даю. А у меня правда очень много теплоты спонтанности и сексуальности!

(У нее огромная дыра и потребность в чужом тепле. У нее голодная корона с лязгающими зубами. А ей кажется, что у нее есть избыток тепла, спонтанности и сексуальности. С вот такими вот дырами в этих ресурсах и готовностью сливаться за крошки – избыток энергии якобы)

Уже через месяц мы признались друг другу в любви. Нам вместе безумно хорошо, легко. Он позитивный, смешной, сексуальный. Я с ним тоже очень весёлая , с юмором! Как то он сказал мне что когда то смотрел фильм где главный герой полюбил женщину с детьми и он не понимал зачем, ведь столько свободных женщин. А сейчас он сказал я понял – Это Любовь!

Первые 2 месяца мне конечно несло крышу, в голове я уже делила имущество. Когда я ему как то намекнула что хочу быть с ним. Он сказал что ты себе не представляешь что развод это ад для тебя и для детей, не надо ничего торопить – может так и будет. Он ничего не спрашивает у меня про мужа, ни про детей. Ничего не говорит про будущее. Говорит только иногда что брак все портит и Любовь проходит. А смотри какие у нас С тобой замечательные отношения. Мы встречаемся раз в неделю на целый день и уезжаем куда то и практически весь день обнимаемся , целуемся, валяемся в кровати, болтаем, смеёмся. Но реально можем 10 часов в кровати провести и в основном это будет нежность и обнимания, теплота, разговоры . Он переживает что второй брак и опять Любовь прошла. Я больше эту тему не поднимала.

(Ей кажется, что он ничего не говорит про будущее, хотя он ей четко и твердо говорит нет: не вздумай даже надеяться)

Я очень хорошо понимаю что меня никто не ждёт с 3-мя детьми . Но я думаю что через 4-5 лет мои 2 дочки уедут заграницу учиться и я останусь с одной дочкой и тогда мне будет легче создать семью. Мне будет 40 и я хочу ещё родить. Я все таки свою жизнь представляю с любимым мужчиной.

(Несмотря на его отказ от сближения она все равно строит планы, как отправит дочек учиться подальше и родит любовнику ребенка. Девушки, вы ведь думаете, что описываете истории большой любви, но даже вам очевидно, что это истории про то, как вы вцепились, а мужик готовит лыжи к отступлению)

Больше всего пугает мысль что дети скоро покинут дом и что ещё лет 30 придётся жить с очень холодным мужчиной с которым ещё и общих увлечений нет. И вот тут я запуталась. Иногда вроде смотрю на мужа . Он у меня молодой 39 лет, трудяга, бизнесмен, он хочет ещё ребёнка от меня и у нас хорошая семья. Но мне кажется не люблю я его… или просто я не обжигалась? Я не знаю, я запуталась.

(Муж-то хороший, это и так понятно. И с автором бестолковой его связывают дочки, поэтому он готов еще делать детей и вообще вкладываться дальше. Но узнав о любовнике и о предательстве жены, он пересмотрит свое к ней отношение и вскоре найдет женщину, которая будет любить жизнь в деревне так же как и он. Останется наша автор дура дурой на бобах. Хотя может сливать деньги от раздела имущества на молодых любовников, как большинство таких дур и делают)

С О мне очень хорошо, я безумно скучаю, я люблю его, все время хочу. Иногда мне прям очень больно становится что не могу быть рядом и что с ним другая женщина, ревность иногда мучает. Он совсем другой, он тёплый, сентиментальный, сексуальный , у него куча увлечений ( гольф, мотоциклы, путешествия ) , но при этом видно что мужчина строгий мужественный властный, я бы даже боялась попасть под горячую руку.

Мне страшно и семью разрушить нормальную и с О не получится. Мне муж не изменял никогда. А у О как я понимаю были романы но может потому что разочаровался в жене?

О Каждый день на связи, говорит что любит и скучает. Но он в границах. Он никогда не говорит про будущее, никогда ничего не спрашивает у меня. Я сама стараюсь наслаждаться тем что есть сейчас и не думать о будущем.

(Она называет отсутствие шагов со стороны любовника “в границах”. А он ей заранее дает понять, что давить на него не стоит, он такой “доминантный”)

Потому что когда начинаю думать то меня это расшатывает что вдруг он потом найдёт кого то без детей или ничего никогда мне не предложит . С другой стороны я понимаю что мне в ближайшие 3 года лучше все оставить как есть чтобы не травмировать детей. Самое ужасное я не чувствую возможного несчастья для детей и их страданий. Я думаю только о себе! И как мне хочется быть рядом с ним. Пусть даже через 5 лет.

Я понимаю что мне никто ничего не предлагал, но как выработать какую то позицию по этому поводу чтобы меня не шатало. Мне иногда хочется что то спросить его про будущее, но понимаю что а вдруг он скажет давай оставим все как есть и я боюсь меня это заденет и мне придётся уйти. А я понимаю что без него мне будет ещё хуже. Он дарит мне много теплоты и любви . Нам вместе здорово просто быть и молчать и неважно где.

(Он ей уже ответил все про будущее. А он хочет опять спросить. Но догадывается, что лучше молчать)

И конечно же я ждун… я жду от него сообщений и предложений встретиться, мне хотелось бы чаще. Иногда я обсуждаю это со своим психотерапевтом и она мне говорит , что представь что через 10 лет тебе будет 45 и ты будешь огонь , а ему будет почти 60 и уже чувствуется возраст и вопросы к потенции тоже есть.

(Зачем вы дояркам короны кормите и головы морочите, коллеги, называя их “огонь”? Она уже выжила мужа в деревню своим доильным аппаратом и теперь у нее вопросы к потенции любовника)

Даже моя мама мне говорит что богатая успешная красивая женщина мол ищет себе помоложе)) у меня правда есть внимание от успешных мужчин ( по работе и я ещё состою в бизнес клубе) . Понятно что всем этим мужчинам хочется классного необремененного секса, но они становятся такими хорошими друзьями которые видимо джут удачного момента.

(Да, надо искать молодого коня, в меру нищего, чтобы был мотивирован. Если вы доярка с голодной короной, но у вас пока еще есть деньги, это ваш путь. Но учтите главное. В одного коня нельзя вцепляться, иначе придется точно так же страдать, унижаться, ползать за ним на коленях и сливать ему все. А такие как автор всегда вцепляются. В фантазиях эмапнсипированные женщины меняют мужиков как перчатки, а в реальности всегда влюбляются в одного альфонса и все ему сливают. Вот вам сложный вопрос, друзья. Почему так?)

Сейчас я максимально стараюсь сосредоточиться на работе. У меня на носу строительство завода. И мне нужно ещё заработать 100 млн на учёбу детей в Америке ( у них американское гражданство – я их там родила ). Я в целом посчитала сколько мне нужно ещё заработать чтобы быть супер независимой и отложить на учебу. Это 4-5 лет и дети уедут в Америку . У меня будет пассивный доход 2 млн в месяц и работа . И моя ОЗ приблизится к ОЗ О.

(Она хочет прокачаться, чтобы подобраться к нему. Ну пусть у нее все получится хотя бы в экономике)

О иногда говорит что он бы не хотел жене оставлять этот Новый дом… что она его не любит … Я ему сказала – Не жалей , оставь, мы построим дом ещё лучше. Зато ты будешь счастлив!!!

(Готова уже корм метать)

Перед Новым годом я устроила О супер романтик в шикарном номере в центре Москвы с ролевой игрой. Все было просто безумно классно! Но после того как он уехал ( а мы не ночуем ) у меня начался душевный Ад как я хочу быть с ним , жуткая ревность проснулась. За декабрь когда я болела короной и мы не могли 3 недели встретиться он сильно переживал за меня и мы сильно сблизились эмоционально и душевно. Но мне стало от этого ещё тяжелее.

После встречи :

О: я вспоминаю как вчера утыкался в твои колени, как ты обнимала меня сзади. Это поразительное чувство, чувствовать за своей спиной любимую!

Я: дааа! Это правда так! Я обожаю тебя обнимать сзади и когда ты меня обнимаешь! И когда засыпаешь в моих объятиях!

О: пишу , а у меня слеза упала! Что же это такое! Я стал такой сентиментальный !

Я: потому что я тебя Люблю и со мной ты настоящий

О: это все абсолютная правда! Спасибо тебе за это! Очень тебя люблю !

Прошу помогите мне как мне не потерять себя! Последние 2 недели я просто все время в диалогах с ним в своей голове!

(Никак я не могу помочь. Слишком прожорливая корона)

И я ведь понимаю что я ничего сделать не могу кроме работы и тд. И если уж что то решать , то чтобы инициатива была от него. Для этого нужно молчать? Как снова обрести легкость ?? Умоляю помогите!

Невероятно благодарна Вам за все!!!