Природа настолько очистилась, что в Нью-Йорке белки нападают на людей

03.01.2021, 20:50, Разное

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Белочки совсем не так безобидны, как может показаться на первый взгляд. А герои последних новостей из Нью-Йорка и вовсе проявляют агрессию без повода.

Жители района Риго-парк в Куинсе сообщили как минимум о пяти нападениях агрессивных белок с конца ноября. Большинство атак произошло на 65-й улице недалеко от Фитчетт-стрит.

Одной из жительниц района потребовалось обратиться в отделение неотложной помощи после того, как белка покусала ее руку. Другие жители говорят, что боятся гулять по своему району из-за агрессивных грызунов.

Пострадавшая Мишлин Фредерик рассказала, что белка напала на нее 21 декабря.

– Она просто пробежала по моей ноге, и я подумала: «Окей, белка, привет, как дела»? Затем она то ли укусила, то ли коснулась моей шеи, я вытянулась, и следующее, что я помню: мы с ней схлестнулись будто на ринге, и я явно проигрывала, — сказала Фредерик.

По словам Мишлин, все ее руки были в крови и синяках. В качестве меры предосторожности она сделала прививку от бешенства.

Еще одно нападение было совершено на соседку Мишлин по имени Лисия Ван.

– Я пыталась стряхнуть животное, но не смогла. У белок большие когти, они цепляются за твою куртку, и нет никакой возможности избавиться от этого, — говорит Ван.

По меньшей мере еще трое людей рассказали, что у них были подобные неприятные встречи с белками, которые закончились .

Жители обратились к городу за помощью, где им ответили о необходимости нанять лицензированного зверолова. Они подали запрос, но пока не получили результата.

Нью-йоркцы говорят, что больше всего опасаются за своих детей. Все жертвы нападения белок заявили, что не пытались кормить животных или каким-либо образом привлечь их внимание, а просто направлялись по своим делам.

По словам еще одной жительницы Риго-парка Аники Сингх Суд, теперь при выходе из дома людям приходится брать с собой перцовые баллончики.

Некоторые эксперты полагают, что агрессивность белок связана с голодом и изменениями в психике на фоне недостатка пищи.

Очевидным вариантом может показаться бешенство, но считается, что белки бешенство не переносят (хотя и могут в редких случаях им болеть). Однако на этот счет встречаются противоречивые мнения, поэтому выяснить вероятность возможности повальной волны бешенства среди белок еще предстоит выяснить.