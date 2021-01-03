В наручниках с пакетом на голове. В Турции нашли мертвой 25-летнюю украинку

03.01.2021, 20:46, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Бодруме на юго-западе Турции нашли мертвой 25-летнюю украинку Кристину Новицкую. Об этом 2 января со ссылкой на свои источники сообщило турецкое издание Egeyön.

Мать Новицкой не могла с ней связаться, последний раз они общались 30 декабря. Женщина позвонила соседям дочери, а те вызвали полицию.

– Когда дверь открыл слесарь, молодая женщина была мертва, она сидела на стуле со скованными [наручниками] за спиной руками и полиэтиленовым пакетом на голове, – пишет издание.

– Полицейские группы, которые работали на месте преступления, утверждают, что молодая женщина покончила жизнь самоубийством, поскольку все три замка стальных дверей виллы были закрыты изнутри, а на окнах были железные решетки, — отметил источник.

Соседи и охранники жилого комплекса, где украинка арендовала виллу, рассказали, что она жила одна. Из видеозаписей камер наружного наблюдения установлено, что в полдень в четверг, 31 декабря, женщина заказывала еду и больше не выходила. Разыскивать дочь начала мать, которая не могла к ней дозвониться из Украины.

Журналистам сообщили, что по факту смерти полиция получила показания у двух человек. После прокурорской экспертизы тело Новицкой было отправлено в Институт судебной медицины для установления причины смерти.