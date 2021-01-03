 

Трамп заявил, что в США публикуют недостоверные данные о количестве инфицированных COVID-19

03.01.2021, 20:46, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter заявил, что данные о количестве инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19 в США “очень сильно преувеличены” из-за методов подсчета, которые используют Центры по контролю и предотвращению заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention).

“Число случаев заражения китайским вирусом и смертей в США сильно преувеличено из-за смехотворных по сравнению с другими странами методов определения CDC, многие из которых намеренно сообщают заниженные и неточные данные. “Если в чем-то сомневаетесь, то называете это COVID-19″. Фейковые новости!” – заявил он.

По данным CDC, в США с начала пандемии выявили 20 млн случаев заболевания COVID-19, 346,9 тыс. человек умерли.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране заразились 20,4 млн человек, умерли более 350,3 тыс. США занимают первое место в мире по числу заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.12 / Украина пока не будет закрывать авиасообщение с Великобританией – Кулеба

12.11 / После митинга в Ереване арестовали десять оппозиционеров

01.08 / Армения упрекнула Украину в закомплексованности

15.08 / “Это мой диван”. Глава ЦИК Беларуси подтвердила, что Тихановская записала видеообращение в ее кабинете

01.09 / Маск поднялся на третье место в рейтинге самых богатых людей мира

11.09 / Путин обсудил с СБ РФ подготовку к визиту Лукашенко

03.07 / Нефть подешевела после двух дней активного роста

08.09 / Трамп начал подбирать нового главу Пентагона

19.10 / Все ранее инфицированные футболисты “Шахтера” сдали отрицательный тест на коронавирус

08.10 / Немецкий политик пожурил Францию за излишнюю мягкость к России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска