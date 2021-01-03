Трамп заявил, что в США публикуют недостоверные данные о количестве инфицированных COVID-19

03.01.2021, 20:46, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter заявил, что данные о количестве инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19 в США “очень сильно преувеличены” из-за методов подсчета, которые используют Центры по контролю и предотвращению заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention).

“Число случаев заражения китайским вирусом и смертей в США сильно преувеличено из-за смехотворных по сравнению с другими странами методов определения CDC, многие из которых намеренно сообщают заниженные и неточные данные. “Если в чем-то сомневаетесь, то называете это COVID-19″. Фейковые новости!” – заявил он.

The number of cases and deaths of the China Virus is far exaggerated in the United States because of @CDCgov’s ridiculous method of determination compared to other countries, many of whom report, purposely, very inaccurately and low. “When in doubt, call it Covid.” Fake News! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2021

По данным CDC, в США с начала пандемии выявили 20 млн случаев заболевания COVID-19, 346,9 тыс. человек умерли.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране заразились 20,4 млн человек, умерли более 350,3 тыс. США занимают первое место в мире по числу заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.