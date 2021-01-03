В московском метрополитене запустили первый поезд под управлением женщины

03.01.2021, 20:44, Разное

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Впервые в современной истории России женщины-машинисты начали работу в московском метрополитене. Ранее к вождению электропоездов допускали только мужчин, напоминает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Фото: пресс-служба департамента транспорта Москвы

Марина Мунтян, Анастасия Прихожая, Ирина Долгих и еще девять их коллег будут работать на «Филевской» линии московского метро. «Мы рады, что поездами метро могут управлять и мужчины, и женщины на равных», — цитирует пресс-служба главу департамента Максима Ликсутова.

Приказ министерства труда и социальной защиты о допуске к работе женщин-машинистов вступил в силу год назад. Тогда же нынешние выпускницы поступили на курсы Учебно-производственного центра, а теперь, после успешной сдачи экзаменов, вышли на линию. По словам Ликсутова, к следующему году к ним присоединятся еще около 50 новых сотрудниц.

В дептрансе напомнили, что женщины водили электропоезда метро во время Великой отечественный войны. Когда она закончилась, некоторые продолжили работу. Однако в современной РФ профессия «машинист электропоезда и его помощник» долгое время входила в перечень работ с вредными или опасными условиями труда; женщин к ним не допускали.