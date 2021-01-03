 

Pfizer предложила вакцину Африке по «непомерной цене»

03.01.2021, 20:42, Новости дня
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Компании Pfizer и BioNTech предложили поставить созданную ими вакцину от COVID-19 в количестве 50 млн доз в Африку для медицинских работников. При этом предложение содержит «непомерно высокую цену», передает Bloomberg реакцию председательствующей в Африканском союзе ЮАР.

Сейчас Африканский союз ведет переговоры с рядом поставщиков вакцин от нового коронавируса, включая компанию Johnson & Johnson. Между тем Африканский экспортно-импортный банк сообщил 24 декабря, что странам Африки требуется в экстренном порядке более 9 млрд долларов, чтобы закупить минимально необходимое количество вакцины от COVID-19 с целью остановить эпидемию на континенте, которая продолжает разрастаться, передает ТАСС.

Большинство стран Африки являются участниками COVAX («Ковакс») – международного механизма, запущенного Всемирной организацией здравоохранения совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. COVAX призван поддерживать создание производственных мощностей и проводить закупки вакцин от COVID-19. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, облегчая доступ к ним развивающихся государств. Однако, согласно оценкам экспертов, в рамках программы COVAX в 2021 году можно будет вакцинировать не более 20% населения Африки. Это недостаточно для того, чтобы остановить на континенте эпидемию COVID-19.

По последним данным, в Африке выявлены 2 млн 782 тыс. 260 зараженных коронавирусом, из них более 66 тыс. умерли. Наибольшее число инфицированных и умерших зафиксировано в ЮАР, за ней следуют Марокко, Египет, Тунис и Эфиопия.

Между тем в конце декабря вакцинацию российским «Спутником V» начала другая африканская страна – Гвинея. Прививки там сделали в том числе члены правительства.



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