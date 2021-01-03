Власти США назвали «самую достоверную» версию возникновения эпидемии

03.01.2021, 20:42, Новости дня

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Заместитель советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттингер сказал, какую версию возникновения эпидемии коронавирусной инфекции считают наиболее достоверной.

«Появляется все больше свидетельств того, что лаборатория [в Китае] является наиболее вероятным источником утечки вируса», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

При этом Поттингер не приводит никаких доказательств в подтверждение этой теории и ссылается на «последние разведывательные данные». Он утверждает, что патоген якобы мог «ускользнуть» из лаборатории из-за утечки или аварии.

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что новый коронавирус появился не в Китае, а в нескольких местах по всему миру, хотя республика и стала первой страной, сообщившей о COVID. При этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности.