 

Названы самые популярные в 2020 году посты в Instagram

03.01.2021, 20:42, Новости дня
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Аналитики из приложения Instagram составили список из десяти самых популярных постов за 2020-й год, набравших наибольшее число отметок «лайк».

На первом месте оказался футболист Криштиану Роналду. Его публикация о кончине легендарного форварда Диего Марадоне, которого не стало в ноябре прошлого года, набрала 19,7 млн отметок «нравится», передает РИА «Новости» со ссылкой на Billboard.

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Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Второй по популярности пост в прошлом году был опубликован на официальной странице актера Чедвика Боузмана, в котором сообщили о его смерти от рака в возрасте 43 лет. Публикация собрала 19,1 млн лайков.

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Публикация от Chadwick Boseman (@chadwickboseman)

В тройке лидеров также оказался Лионель Месси. Капитан испанского клуба «Барселона», как и Криштиану Роналду, тоже разместил фотографию в память о Диего Марадоне. Эта запись набрала 16,4 млн лайков.

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Публикация от Leo Messi (@leomessi)

В десятку самых популярных постов включили также телезвезду Кайли Дженнер. Ее милая фотография, на которой появляется рэпер Трэвис Скотт вместе с их общей дочерью Сторми, набрала 16 млн лайков.

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Публикация от Kylie (@kyliejenner)

Пятую строчку занял баскетболист Леброн Джеймс. Его пост, в котором он почтил память легендарного баскетболиста Коби Брайанта, оценили 15,4 млн пользователей.

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Публикация от LeBron James (@kingjames)

Шестое место получила певица Арина Гранде. Ее серия снимков, на которых она объявила о помолвке с агентом по элитной недвижимости Далтоном Гомесом в конце декабря, понравилась 15,3 млн подписчиков (сейчас эта цифра увеличилась до 15,5 млн).

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Публикация от Ariana Grande (@arianagrande)

Также в топ вошли публикации Кайли Дженнер и Криштиану Роналду.



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