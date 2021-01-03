Раскрыта опасность «британского» штамма коронавируса

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03.01.2021, 20:42, Новости дня
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«Британская» мутация новой коронавирусной инфекции особенно опасна для детей, сообщила старший преподаватель эпидемиологии Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани.

Гурдасани сообщила в Twitter, что «британская» мутация более заразна для детей и подростков в возрасте от 0 до 19 лет. По ее словам, мутировавший вирус может с большей вероятностью спровоцировать симптомы в этой возрастной группе.

Она назвала эти выводы «очень тревожными» и призвала «действовать уже сейчас». «Эти данные свидетельствуют о том, что ситуация в Великобритании, вероятно, станет намного хуже», – передает ее слова РИА «Новости».

Гурдасани также предупредила, что новый штамм, преобладающий у детей, может перекинуться на взрослых и приведет к большей заболеваемости и новым смертям.

Напомним, в Британии выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. С 31 декабря большая часть Англии перешла в наивысший режим угрозы распространения коронавируса, при котором гражданам рекомендуется оставаться дома, запрещается ходить в гости, закрыты непродовольственные магазины, театры, рестораны, пабы, парикмахерские и спортзалы. Более 70 государств, включая Россию, большинство стран ЕС, Австралию, Аргентину, Канаду, Китай и Турцию, объявили о том, что временно прекращают пассажирское авиасообщение с Великобританией.

За минувшие сутки в Британии выявили 57,7 тыс. новых случаев коронавируса, что стало рекордным показателем с начала пандемии. Показатель превышает 50 тыс. новых случаев уже пятые сутки подряд.



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