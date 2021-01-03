Помпео похвалился самой жесткой политикой в отношении России

03.01.2021, 20:42, Новости дня

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Администрация действующего президента США Дональда Трампа проводила наиболее жесткую по сравнению со всеми другими политику в отношении России, сообщил госсекретарь Майкл Помпео.

«Ни одна администрация не проводила настолько жесткую политику в отношении России, как мы. И точка. Больше тут не о чем говорить. Посмотрите на факты», – написал он в Twitter.

«Начиная с 2017 года администрация Трампа ввела санкции против более чем 365 российских целей», – добавил Помпео. По его утверждению, это было ответом на «дестабилизирующие и агрессивные действия РФ на Украине и по всей Европе».

Ранее советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О’Брайен заявлял, что в РФ практически нечего подвергать санкциям. «Мы подвергли санкциям 300 организаций и олигархов в России, мы вели санкции против всех энергетических компаний», – утверждал он.

Напомним, в связи с вступлением в силу американских санкций после принятия в Конгрессе США проекта военного бюджета на 2021 финансовый год норвежская организация Det Norske Veritas (DNV) GL отказалась сертифицировать «Северный поток – 2». Эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков предложил привлечь российскую компанию для сертификации газопровода «Северный поток – 2». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как на этот раз американцы решили навредить российскому газопроводу.