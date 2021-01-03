 

Мнение: Надежность Суперджета и про Ту-334 и Ан-148

03.01.2021, 20:28, Разное
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Надежность Суперджета и про Ту-33 и Ан-148

Очень подробный и дотошный разбор ситуации с надежностью "Сухой Суперджет", а также о текущей ситуации с развитием проектов Ту-334 и Ан-148.
Автор перелопатил просто огромное количество интересной фактуры, проделав серьезную исследовательскую работу.

Источники:

Черёмухин Георгий Алексеевич. Дальше. Выше. Быстрее: воспоминания о работе в авиапромышленности, о технике и ее создателях.
Пол Даффи, Андрей Кандалов А.Н. Туполев – человек и его самолеты.
Затучный А.И. "Туполев" полет в будущее т. 1
Остальные названия документов можно лицезреть в самом видео.
Часть из них гуглится, другая, самая интересная, НЕТ. Выкладывать я ее не буду, все самое интересное показал.

Источник: Colonel Cassad



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