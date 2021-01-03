Врачи рассказали, вредно ли пить воду во время еды

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03.01.2021, 20:24, Разное
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Медики постоянно напоминают о необходимости поддержания водного баланса. Специалисты рассказали, полезно ли пить воду при приеме пищи.
Существует мнение, что вода способна разбавлять желудочный сок и приводить к ухудшению пищеварения. По словам гастроэнтеролога Оливье Шпатциерера, тело человека может адаптироваться к употребляемой пище и нет научных доказательств причинения организму вреда водой, выпитой во время еды. Диетолог Александра Далу подчеркнула, вода улучшает переваривание пищи и помогает регулировать кислотность в желудке, а также способствует снижению аппетита и, соответственно, употреблению меньшего количества еды. Эксперты советуют во время обеда ставить на стол минеральную воду, обогащенную магнием или кальцием. Эти вещества способствуют лучшему усваиванию пищи. Также врачи не рекомендуют пить охлажденную воду, а лучше отдавать предпочтение теплым напиткам или напиткам комнатной температуры. Для избегания вздутия живота стоит отказаться от газированной воды.



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