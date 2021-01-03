 

“С 20 лет была вместе”: Ксения Бородина эмоционально высказалась о закрытии “Дом 2”

03.01.2021, 20:24, Разное
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Популярная ведущая Ксения Бородина недавно в разделе Stories своего микроблога в Instagram в интерактивном режиме пообщалась со своими подписчиками. В ходе беседы знаменитость прокомментировала свое отношение к факту недавнего закрытия телепроекта “Дом 2”.
Телезвезда выразила огромное сожаление по поводу прекращения съемок популярной у зрителей передачи, упомянув при этом о том, что со многими коллегами по “Дом 2” она сотрудничает еще с двадцатилетнего возраста. Вместе с тем, Ксения Бородина заявила, что наибольшее возмущение у неё вызывает немало количество “левых” новостей, периодически появляющихся в СМИ и провоцирующих появление разных домыслов вокруг события. В свете блуждающей по Сети информации о вероятной “перезагрузке” шоу, красотка пообещала фолловерам, что, в случае реального воплощения такого варианта, она сообщит им об этом лично. “Жаль конечно… На моих глазах почти 300 человек временно остались без работы. Ушли пока в отпуск, на сколько – непонятно! Вы думаете, над такими вещами можно шутить?!” – эмоционально резюмировала свои откровения хозяйка аккаунта.

Тем не менее, как пояснила ведущая, она продолжает поддерживать отношения со своими коллегами по телешоу. В частности, её связывает большая дружба со своей соведущей, певицей и экс-вокалисткой группы “Блестящие” Ольгой Орловой, которая, к слову, является для Ксении Бородиной “почти соседкой”.



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