Андрей Рожков из «Уральских пельменей» устроился заливщиком катков

03.01.2021, 20:24, Разное

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Лидер коллектива «Уральские пельмени» Андрей Рожков в своем личном микроблоге в Instagram пояснил о смене сферы деятельности. Из-за пандемии коронавируса шоумен устроился заливщиком катков.

Андрей Рожков опубликовал видеоролик, в котором показал свою новую «сезонную» работу. Артист поздравил подписчиков с новогодними праздниками и признался, у его команды нет в данное время корпоративов, поэтому он вынужден осваивать смежные профессии. Заливание катка пришлось юмористу по душе, поскольку новое занятие оказалось несложным и приносит радость детям, к тому же за него хорошо платят. Поклонники откликнулись множеством положительных и восторженных комментариев. Они поддержали шоумена и восхитились его трудолюбием, вспомнив, что ранее он осваивал профессии сварщика и электрика. Пользователи Сети назвали Рожкова примером для «умирающих с голоду» артистов и «самым юморным с пельменей», отметив, талантливый человек талантлив во всем.