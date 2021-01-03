 

Мнение: Мандарины в СССР

03.01.2021, 20:05, Разное
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И чего только не узнаешь в ЖЖ. Оказывается, мандарины в СССР были «новогодним эксклюзивом», потому что «их выбрасывали к новому году, и за ними моментально выстраивались огромные очереди». А все остальное время в доме у автора этого открытия «пахло варёными сосисками».


Можно подумать, что все остальное время злобные старцы из политбюро прятали от народа мандарины, подсовывая людям вареные сосики…

На самом-то деле, мандарины созревали поздней осенью, в Абхазии или Кахетии урожай мандаринов начинали собирать в конце ноября – начале декабря. Как раз к Новому году этот фрукт и успевали развести по городам СССР. Справедливости ради надо сказать, что до революции 1917 года в Москву и Санкт-Петербург мандарины успевали доставить и вовсе лишь к концу января….

На картине: натюрморт Вильгельма Лукина 1936 года  «Мандарины», отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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