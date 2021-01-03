Мнение: Угроза танцующих роботов, дефицит проволоки в СССР и пинок от велосипедиста

03.01.2021, 20:09, Разное

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1. Вы, вероятно, уже видели этот ролик с танцующими роботами от Бостон Динамикс. Если только танцевальные па синтов не были сняты при помощи дублей и костылей, мы наблюдаем уже новый технологический уровень: роботов, которые могут выполнять реальные боевые и полицейские задачи. К примеру, разгонять уличные беспорядки при помощи щитов и дубинок. Представляю, какое возмущение поднимется в стране, полиция которой закупит танцующих роботов первой.



https://www.youtube.com/watch?v=fn3KWM1kuAw

Понятно, что мы говорим о будущем, — прямо сейчас робот навряд ли справится хотя бы со смышлёным школьником, — однако хищное дыхание этого будущего уже доносится из-за угла.



Кстати, любопытный факт. Опытные любители компьютерных игр могут управлять своими ночными кошмарами, как компьютерной игрой. Когда мне снится плохой сон, я «на лету» меняю не только сценарий игры, но и уровень сложности противостоящих мне «ботов».

2. Особенности плановой экономики:

https://www.anekdot.ru/id/1172082/

В бытность мою начальника отдела сбыта и снабжения, пришлось столкнуться мне с парадоксом. А во всем виновата «катанка». Это проволока такая, 6мм, отожженная для мягкости и увязки пакетов с пиломатериалом идущих для погрузки в жд вагоны. Это был дефицит. Такой дефицит, что даже Докторская колбаса и рядом не стояла. Ну по крайней мере на нашем производстве. А все потому, что нам ее в месяц нужно было тонн двадцать, а по фондам давали только десять. И крутись как хочешь.

В тот день я сидел в кабинете, смотрел в стену и соображал. Насчет этой самой катанки. Магадан запросил почти тысячу кубов пиломатериала, а это морской фрахт, перегрузки, требования в три нитки, рекламации и прочая хрень. Ну где брать эту самую катанку. Где?

Где можно было я уже занял, кому был должен уже простил, но этого все равно не хватало. Я был в панике, но не сдавался. В связи с огромным перенапряжением вдруг пришло озарение.

– Ну где ты ищешь, где ты ищешь? – запульсировала мысль, – ты ищешь там, где ищут все, а надо искать там, где еще никто не искал и искать не будет!

Когда озарение немного поблекло, я дрожащей рукой подтянул к себе телефонный справочник района.

Горком, исполком, трогать не стал, может быть чревато и остановился на детском саде номер один. Была в этом какая то афера, но проверить ведь надо, озарение оно просто так не приходит.

– Алло! Могу я переговорить с завхозом, – набрав номер, как можно серьезней произнес я. Там покричали то ли Валю, то ли Зину и приятный женский голос тоже произнес «алло». – У вас есть проволока? – немного подрагивающим голосом произнес я.

– Есть. – произнесла Валя или Зина и это внушило оптимизм.

– Катанка? – охренев продолжил я.

– Обычная, целая бухточка. Вам сколько нужно?

– Да я только узнать, – не находя больше слов, произнес я и положил трубку. Ведь по идее это была какая-то хрень. Зачем им в детском садике проволока. Вот зачем? Пусть даже не катанка, а обычная. Мысли путались, но и про озарение не надо забывать. И я стал думать, где этой катанки в принципе не может быть, но она там есть. Мне по-любому было тяжелей чем Ивану, который пошел туда не зная куда и принес то, не зная что. Ведь у меня помимо всего этого была еще отгрузка на Магадан. Первое, что пришло на ум, это цементный завод. Предприятие большое, одно из двух на весь Дальний восток. Там, в принципе дохрена чего могло быть. Но можно ли катанку применить как-то в ихнем производстве. Например обвязать рассыпной цемент. Или даже в бумажных мешках. Теоретически это в голове не укладывалось, но ведь помимо теории есть еще и практика. А на практике я такое успел повидать, что впору ехать сдаваться в дурку. Но я опять рискнул. И набрал номер телефона отдела снабжения того самого цементного завода.

– Коллеги, у вас катанка есть? – сразу я взял быка за рога.

– Шести или восьми миллиметровая? – деловито поинтересовались на том конце.

– Мне без разницы и та и другая подойдет, могу на что-нить поменять, – я тоже сразу перевел разговор в деловое русло. Приятно работать с профессионалами.

– А у вас гвозди есть? – выяснив откуда я звоню и кто я такой, задали мне встречный вопрос.

– Тю, да полно! Вам какие нужны? – процесс пошел. Все сформировалось быстро и наутро я у завгара заказал машину. Бросив в нее краном пару тонных ящиков гвоздей на 70 и 100.

Разговаривавший со мной по телефону мужик, увидев две тонны, просто охренел и широко махнул рукой:

– Вон там за складом, забирай сколько влезет! – а за складом был Эверест. Из катанки. До куда ее можно было забросить местным краном.

Я грузил ее в исступлении. Снабженческий зилок прогнулся, не уступая уже по грузоподъемности КраЗу, а я хотел запихать еще. Вплоть до драки с водителем. Тяжело перевел дух, взял у завсклада бумажку с весом и пошел выписывать пропуск. Под тяжелыми взглядами крановщика, водителя и завскладши. Они не могли меня понять, поэтому свернув за угол я начал посвистывать и припрыгивать.

– Слушай, а если не секрет, нахрена вам катанка? – оформив все документы поинтересовался я у коллеги. – Нахрена?!

– Ну мы ей двери завязываем у вагонов, прежде чем пломбу ставить, – пояснил он, – килограмм тридцать в месяц уходит. В заказном листе тридцать приняли за три тонны, вот каждый месяц и шлют. Мы хотели ее на металлолом сдавать, а тут ты.

– А гвозди, зачем? – не прекращал я интересоваться, вдруг они ими мешки с цементом к полу в вагонах прибивают. Можно было бы еще поменяться.

– А гвозди, так у нас же есть свой ведомственный жилой фонд. Мы там обязаны ремонты делать.

– Тогда вам точно нужна краска, олифа, рамы, двери и ДВП с ДСП. Будем меняться?

– Конечно!

На том и договорились. Год с катанкой у меня не было проблем. Но я вот все думаю, если бы тогда та Валя или Зина, сказала, что проволоки у нее нет, позвонил бы я на цементный завод?

И вообще, откуда и как наступает озарение?

3. Их нравы. Велосипедисты в Бельгии во время езды расталкивают коленками маленьких девочек:

https://9gag.com/gag/aP36vyR

Героя ролика ищет полиция. Также в комментариях по ссылке рассказывают другие истории неспортивного поведения велосипедистов.