РПЦ выпустит освященный вейп со вкусом ладана и мирры

03.01.2021, 20:11, Разное

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Бизнес-холдинг «Святая Русь» при РПЦ анонсировал новый проект по выпуску освященных электронных сигарет с ароматами ладана и мирры.

– Двигаясь в ногу со временем, мы не смогли пройти мимо нового увлечения молодежи, коими являются электронные сигареты или попросту вейпы, – разъяснил ситуацию, глава холдинга отец Елизар (Армен Оганесян). – Как само по себе испускание дыма не является чем-то кощунственным и к тому же используется, при помощи кадила во многих церемониях, почему же не приобщить молодежь через вейпы к христианским ароматам, а потом глядишь, и в церкви потянутся, на иконы посмотрят, песнопения послушают, так веру и продвинем в массы.

Первая партия православных вейпов поступит на прилавки Москвы уже в феврале. Помимо самого прибора, в комплект будут входить молитвенник, четки и иконка со святым. Учащимся духовных семинарий набор будет выдаваться бесплатно.