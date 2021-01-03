Мнение: О “богатых и успешных женщинах”

03.01.2021, 20:04, Разное

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Время от времени мне пишут разные состоятельные и даже известные женщины и благодарят меня за блог.

К сожалению в их благодарственных рассказах очень часто идет речь о дисбалансе с их минусом, а партнеры их чаще всего альфонсы и нередко мелкие хищники. Женщины же часто уверены, что избавились от сухого и холодного мужа и теперь у них динамический баланс с мужчиной их мечты.

У меня нет желания описывать конкретные истории, чтобы этих женщин кто-то мог узнать.

Я опишу только общую схему, которую я вижу у всех таких женщин.

Изначально такие женщины жили в дефолте с кем-то очень состоятельным и страдали. Иногда это был уже второй супруг после первого, уже не такой состоятельный как первый, но и не альфонс.

Альфонс случается дальше. И это в их случае неизбежно.

А почему неизбежно, я попрошу объяснить вас.

Живя в дефолте, то есть с тем, кто к ним остыл, но остается рядом из-за порядочности или ради общих детей, такие женщины фокусируются на недостатке романтики. Они не видят, что супруг остыл к ним из-за их щипцов, кислых щей, из-за их багов, из-за того, что с ними неприятно жить. Они не видят своих проблем, над которыми можно было бы работать и выходить из дефолта с супругом. Нет, они видят себя прекрасными и поэтому любимыми, они как мантру повторяют себе, что они лучшие, что их все вокруг хотят, а вот супруга они считают сухарем, импотентом, занудой. Иногда соглашаются, что человек он неплохой, но уж очень скучный. И сожалеют, что разлюбили, но оправдывают себя тем, что жизнь одна и они достойны лучшего.

Вот это главное в таких женщинах. По такой же дорожке вниз катится автор последнего письма. Хотя она далеко не так состоятельна, как те женщины, о которых я говорю. Катятся вниз все одинаково, только денег каждая спускает столько, сколько у нее есть.

Зеленый виноград по отношению к предыдущим отношениям – это очень плохой прогноз. Потому что вместо скромного понимания, что у них очень много недостатков, что у них плохие границы, фокус на себе, локус внешний, голодная корона и куча багов, и только поэтому не получился брак, женщина воображает, что она – подарок любому мужчине, но до сих пор зачем-то прозябает со скучным мужем.

Не так важно, бросает ее муж сам или оба делают шаги к разводу или она первая. В последнем случае ей скорее всего достанется меньше денег, оскорбленный муж постарается забрать побольше. А в том случае, если инициатор он, он скорее всего поступит благородно и оставит ей больше. Но для нас это не важно, потому что из-за зеленого винограда женщина будет считать, что бросила скучного мужа сама или сама подтолкнула его к разводу. Такие женщины приходят в ярость, если в Инстаграме им пишут, что бросили их, и доказывают, что бросили сами. Для короны это очень важно – не сомневаться в своем превосходстве над всеми остальными женщинами.

И дальше такая женщина стремится как можно быстрей найти себе мужчину и такого, чтобы слиться в экстазе публично и сразу же побежать к венцу. Голодная корона нетерпелива, а корона под зеленым виноградом очень боится любой задержки и проволочки, любых сомнений. И влюбляются такие женщины мгновенно в первого попавшегося обаяшку, готового на быстрое сближение, потому что при всем внешнем самодовольстве им необходима опора как можно быстрей.

Мужчина находится бедный, “но талантливый” и “перспективный”. Финансовая разница в пользу женщины обеспечивает очень быструю динамику. В мужчине обычно есть спонтанность и какой-то сексапил, иногда он нерыба, хотя большая часть альфонсов у таких женщины все-таки рыбы. Но не такие рапаны как они, действуют более-менее в границах и поэтому так быстро получают что хотят.

Женщины очень быстро оказываются в минусе дисбаланса, но плавно и без порогов, их корона равномерно подрастает, и дальше всю историю они воспринимают уже совсем искаженно. Им кажется, что скороспелый супруг их обожает, носит на руках, слушается, смотрит в рот, много вкладывается и наглядеться не может, а на самом деле они делают все, чего хочет он, закидывают его кормом, предвосхищая все его желания и боясь спровоцировать ссору. Отрефлексированный минус характерен именно этим. А свой минус они хорошо рефлексируют, хотя из-за короны принимают его за динамический баланс. Кто объяснит, почему они хорошо рефлексируют свой минус, особенно с нерыбами?

Дисбаланс они увидеть не могут. Они хронически не способны увидеть чужой плюс. Они всегда лучшие, всегда любимые, всегда прекрасные. Они умеют отрываться от плюсов только с помощью ЗВ, когда их самих уже почти бросили, но альфонсы их не бросают. Они затевают какие-то проекты, часто посвященные женам или в их честь, и на эти проекты нужны большие деньги. Для окружающих создается видимость, что их мужья тоже “при деньгах”, но на самом деле у мужей свои обычно только кредиты, примерно как в истории КСЖ и Дианы. И Насти у таких мужей тоже частенько есть. Хотя и не хочется женщин расстраивать.

Я когда-то начала вести блог с описания хищников, но тогда я еще не много в них понимала, хотя и занималась такими ситуациями уже много лет. Но крупный хищник – это шедевр природы, и такие встречаются очень редко, и истории их красивы. А вот мелкие хищники и просто альфонсы очень распространены и истории их далеко не такие красивые. Не надо быть хищником, чтобы понравиться богатой женщине в короне. При большой короне такая женщина готова влюбиться в любого, главное не быть совсем уж рапаном и не наступать ей на ноги со всего размаху, то есть хотя бы немного видеть границы.

Как правило такие истории недолговечны, но только потому, что альфонс-рыба быстро выходит в большой плюс, не хочет секса или начинает раздражаться. Из-за этого минус женщины может уменьшаться, но чаще всего она просто перестает свой минус рефлексировать и “остывает”. Почему так происходит, понимаете?

Это ведет к ссорам и нарастает снежный ком конфликтов. А снежный ком конфликтов приводит к разводу, часто после публичных скандалов и измен.

Мелкие хищники, которые нерыбы, держат плюс лучше, и остаются предупредительны, нежны, спонтанны. Минус женщины может расти, а их плюс остается небольшим, они сохраняют симпатию и благодарности. Вот этим женщина может слить все, что у нее есть.

В прошлом письме не хищник, а мужчина, которого автор считает намного состоятельней себя. На самом деле она заблуждается скорее всего, а он преувеличивает свои доходы. Но даже там она вкладывается материально уже больше, чем он. И готова вкладываться все больше. А будь любимый мужчина “талантлив, но временно на мели” как обычно мелкие хищники и альфонсы, женщина готова быть щедрей и щедрей. И под короной она не будет замечать, что второй стороне интересен от них только корм. Почти как этот мужчина. И даже этот в конце письма. Корона позволяет думать, что вы настолько прекрасны, что никакая меркантильность по отношению к вам просто не уместна.

Но это вранье короны.

Как обезопасить себя, понятно?