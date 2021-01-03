Весной Белоруссию ждет новый взрыв протестного противостояния – аналитик Романчук

03.01.2021, 19:58, Разное

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По словам аналитика, в последние месяцы белорусские бизнесмены все чаще стали задумываться о переезде в другую страну. Причем это касается не только малых предпринимателей и представителей IT-сектора, но и руководителей крупного бизнеса. Они не рассматривают вариант мирного выхода из политического кризиса.

Романчук сообщил, что диалог власти и народа станет возможен только после освобождения всех политзаключенных и наказания людей, виновных в репрессиях. Если новое Всебелорусское собрание пройдет в том же духе, в каком прошли пять предыдущих, то ситуация в республике по-прежнему останется напряженной.

Как отметил эксперт, если президент Александр Лукашенко продолжит утверждать, что все протестующие – это тунеядцы и мерзавцы, которых нужно заставлять работать, то это приведет к дальнейшей эскалации конфликта. “Весной мы получим новый взрыв протестного противостояния”, – предупредил Романчук главу страны.

Политический кризис усугубится еще и состоянием белорусской экономики. Среди работников предприятий зреет недовольство, связанное не только с нарушением прав и свобод, но и с экономическими аспектами – заработной платой, ценами на продукты, пенсионным обеспечением.

“Решить властям этот комплекс проблем самостоятельно, без участия бизнеса и общества, попросту невозможно”, – заключил Романчук.

Ранее политолог Павел Усов заявил, что 2021 год станет тяжелейшим как для самого Александра Лукашенко, так и для белорусов. В течение двенадцати месяцев будет идти борьба между властью и народом. Кто, по мнению эксперта, в конце концов одержит победу, Вы можете узнать из материала на сайте “Дни.ру”.