 

Депутат Николаевского городского совета поздравил с Новым годом фотографией Путина

03.01.2021, 19:54, Новости дня
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Депутат Николаевского городского совета от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Максим Невенчанный 31 декабря на своей странице в Facebook опубликовал поздравление с Новым годом и проиллюстрировал его фотографией телеэкрана с изображением президента России Владимира Путина.

Он опубликовал фото Путина, подписав его: “С Новым годом!”.

https://www.facebook.com/nevenchannyy/posts/4800806866657179

Пользователи соцсети оставили около 1 тыс. комментариев под публикацией. Некоторые из них призвали Службу безопастности Украины отреагировать на поздравление депутата. 

“Стыдно, что ты живешь в нашем городе”, – пишет пользователь. 

“Из-за таких как Невенчанный на Донбассе погибло много наших солдат”, – отметил еще один.

3 января Невенчанный на своей странице в Facebook отреагировал на негативные комментарии назвав их “тлеющими зловониями”.

“Видимо, вымещают на мне все свое негодование за высокие тарифы, нищету страны, разрушенную медицину, приватизированные объекты гос/коммунальной собственности за копейки (своим людям)”, – заявил он.

https://www.facebook.com/nevenchannyy/posts/4810572289013970

По информации ЦИК, на местных выборах 2020 года Невенчанного поддержали 1,4 тыс. избирателей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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