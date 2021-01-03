Китайские ученые сообщили о неоднозначном эффекте для здоровья ношения защитных масок

03.01.2021, 19:32, Разное

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Китайские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили нюансы воздействия применяемых защитных масок на организм человека. По словам исследователей, защитное средство предохраняет от коронавируса, однако может попутно спровоцировать появление онкозаболевания.

В качестве базового постулата ученые, представляющие Институт гидробиологии в Ухане (КНР), приняли тот факт, что ношение защитной маски неизбежно повышает объем ежедневного поступления в дыхательную систему человека микропластичных волокон, возникающих из-за хрупкой структуры средства. При этом пластик, попавший в легкие, имеет тенденцию разлагаться медленно и, задерживаясь в органе, способен увеличиваться там в объеме. Как следствие – иммунная система атакует такие инородные объекты, провоцируя таким образом длительные воспалительные процессы, нередко в перспективе приводящие к онкозаболеванию. В процессе своего исследования медики занимались подсчетом количества пластиковых волокон, которые выбрасывают маски, используя в ходе тестирования специальное лабораторное оборудование, имитирующее человеческое дыхание. Выяснилось, что наибольшее число волокон, почти доходящее до 4 тысяч, выделяют маски, содержащие активированный уголь. Несколько меньшее количество пластика образуется при использовании хирургических, хлопчатобумажных, “модных” масок и масок №95. Как рассказали эксперты, некоторые волокна имели длину в несколько миллиметров, что значительно превышает аналогичный размер обычных микрочастиц, имеющихся в атмосферном воздухе.

Тем не менее, резюмируя результаты исследования, китайские специалисты настоятельно посоветовали жителям планеты не отказываться от ношения защитных масок. Свою рекомендацию они объяснили тем, что преимущества данных средств защиты в период пандемии коронавируса все же значительно превышают потенциальный вред для здоровья от выделяющихся из них микропластика. Об этом пишет South China Morning Post.