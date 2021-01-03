“Это только предположения”: Российские ученые усомнились в катастрофичности новой “Болезни Х”

03.01.2021, 19:32, Разное

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Несколько российских ученых дали интервью одному из отечественных изданий, в котором прокомментировали появившуюся ранее в СМИ информацию о возникновении суперопасной “Болезни Х”. По мнению медиков из РФ, эпатажная оценка западных экспертов является слишком преждевременной.

Отправной точкой комментариев отечественных ученых стала прозвучавшая ранее информация от ученого Жан-Жака Муембе-Тамфума, одного из первооткрывателей вируса Эбола, о том, что им была обнаружена вероятная нулевая пациентка, заразившаяся новой смертельно опасной “Болезнью Х”. Иностранный исследователь сообщил, что у его подопечной имеется ранняя симптоматика неизвестной ранее геморрагической лихорадки, при этом причиной появления опасного заболевания он считает вырубку лесов, приводящую к увеличению количества контактов жителей планеты с возбудителями разных болезней. Комментируя данную информацию, российский вирусолог и профессор РАН Сергей Нетесов, представляющий Новосибирский государственный университет, усомнился в катастрофичности новой болезни и призвал общественность не драматизировать ситуацию раньше времени. “Это только предположения. Их можно написать множество. Он зафиксировал лихорадку, но их в Африке очень много. Пациентка только ждет результаты. Они должны провести дополнительные исследования, чтобы показать, что это такое”, – отметил специалист.

Поддержал коллегу и один из руководителей “Центрального НИИ эпидемиологии” Виктор Малеев, представляющий Роспотребнадзор. По его словам, африканский континент давно известен очень большим количеством разновидностей геморрагической лихорадки. Периодически появляясь, данные заболевания изобилуют новизной, однако далеко не всегда распространяется за пределы материка. “Вот Эбола была в Африке, и дальше никуда не распространилась. А может появиться такая, которая распространится. Это все будет зависеть от вируса и его особенностей”, – резюмировал Малеев. Об этом пишет Ura.news.