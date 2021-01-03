 

Экс-звезда «ДОМа-2» Елена Хромина во второй раз выходит замуж

03.01.2021, 19:32, Разное
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Елена Хромина пояснила своим подписчикам в микроблоге Instagram, что в новогоднюю ночь она получила предложение выйти замуж. Экс-участница «ДОМа-2» опубликовала снимок правой руки с кольцом, которая лежит в ладони ее избранника.
Художница сообщила, что ответила любимому человеку: «Да», написав, что теперь она «окольцована». На безымянном пальце бывшей участницы телестройки красовалось аккуратное помолвочное украшение с бриллиантом. Елена Хромина пообещала поклонникам, что всеми подробностями этого события она поделится немного позже. Также она опубликовала снимок в объятьях жениха, но свой лицо он скрыл. 24-летняя художница пошутила, что недоброжелатели перестанут теперь приписывать ей нестандартную ориентацию.

Для Елены Хроминой этот брак будет не первым, так как в 2018 году она уже узаконивала свои отношения. Но союз пары продлился только пять месяцев. Фолловеры, которые знают об этом факте, предостерегли экс-участницу «ДОМа-2» от повторения ошибки. В комментариях Елену Хромину и ее тайного избранника поздравили с этим знаменательным событием и пожелали паре счастья на долгие годы.



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