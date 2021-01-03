 

Мнение: Путину вернули голову

03.01.2021, 19:26, Разное
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В продолжение разговора про «обрезанного Путина».

Недоразумение, произошедшее «из-за технического сбоя в аппаратной», народ, оказывается, начал исправлять.

Вот картинку прислали.

Только не пойму, добрый у нас народ, понимает, что нельзя человеку без части головы, даже на картинках, вот и начал прифотошопивать недостающее? Или наоборот, злой? Потому и пририсовывать начал черт те что, а не то, что должно быть на самом деле?

Источник: Ирек Муртазин



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