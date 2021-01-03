Мнение: Суровый 2021 год, запуск Балканского потока и упорство Дональда Трампа

03.01.2021, 19:09, Разное

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1. Вышел новый выпуск Клуба Зелёной Свиньи (прикреплён к посту). Мы с Кримсоном обсуждаем ближайшее будущее нашей планеты: закат США, возвышение Азии и глобальные политические перемены в России.

2. Наши журналисты и блогеры старательно пишут о проблемах российской газовой политики за рубежом, однако уделяют крайне мало внимания хорошим новостям в этой сфере. Вот, к примеру, очередное трубопроводное достижение России:

https://www.gazeta.ru/business/2021/01/01/13423580.shtml

Президент Сербии Александр Вучич в пятницу, 1 января, запустил газопровод «Балканский поток», являющийся продолжением «Турецкого потока» — трубопровода из Анапского района Краснодарского края по дну Черного моря. <…>

Глава государства отметил, что Сербия обеспечила свою энергетическую стабильность и безопасность с помощью газопровода «Балканский поток», что важно для привлечения новых инвесторов. <…>

Он уточнил, что Сербия будет получать газ по этому газопроводу по цене до $155 за кубометр, при гораздо меньших транспортных расходах, чем по другому трубопроводу, по которому он до сих пор подавался.

Собственно, примерно так, – позитивно и буднично, – должна была бы выглядеть любая новость про проекты «Газпрома» в Европе: проложили очередной газопровод, проект выгоден для всех, газ у принимающей стороны подешевел (ведь он трубопроводный, а не сжиженно-разжиженный). Чистая экономика, никакой политики.

Увы, наши американские партнёры продолжают ставить нам палки в колёса, из-за чего уже полтора десятилетия вокруг газовой темы продолжается лукавая клоунада.

3. Дональд Трамп пока что ещё не сдался:

https://lenta.ru/news/2021/01/02/protest/

Действующий президент США Дональд Трамп анонсировал протестный митинг своих сторонников 6 января. В сообщении в Twitter он указал, что акция начнется в Вашингтоне в 11:00.

Где именно состоится митинг, глава государства пообещал объявить позднее. Дата выбрана не случайно, в этот день Конгресс США утвердит итоги голосования коллегии выборщиков, назвавших победителем президентских выборов кандидата от демократов Джо Байдена.

Трамп и ранее намекал на возможность протестной акции, но в этот раз президент объявил, что намерен предъявить множество доказательств фальсификации итогов выборов. Само голосование он характеризует как «крупнейшую аферу в американской истории».

Оливия Трой, бывший советник действующего вице-президента Майка Пенса, ранее не исключала, что митинг в день утверждения итогов голосования может перерасти в беспорядки. По ее мнению, Трамп сам подталкивает к этому своих сторонников.