 

Прислуга в гостях у Киркорова – Личное мнение

03.01.2021, 19:20, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Посмотрев на фото, которое опубликовала бабка Тимати, я хотела искреннее похвалить Филиппа Киркорова за то, что он не задирает нос и не гнушается встретить Новый год со своей прислугой.


Фото: Соцсети

Однако потом я увидела то же фото в аккаунте Алёны Шишковой — Филипп был всё тот же, а вот сама Алёна неуловимо другая.

Оказалось, что эта Марьванна из привокзального буфета одной из безымянных станций Забайкальской железной дороги — не совсем прислуга, не нанятая из Воркуты посудомойка или уборщица, а Алёна Шишкова без фильтров.

Бабка Тимати Симона Черноморская натурально жжот — в прошлый Новый год засунула пальцы своих мозолистых ног дочке Алёны в рот, в этом — выставила её мать без фильтров.

Ну, сутулую модель Решетову мы все уже видели? А что же тогда произошло с утончённой Алёной?

А с Алёной — годы. С годами она стремительно превращается в продавщицу сельпо — в меру пьющую, одинокую женщину с пергидролем на голове.

Всегда осуждала Тимати за частую смену половых партнёрш, однако теперь я его ругать перестала. Каким бы ты ни был рэпером, спать с почётной работницей столовки-рюмочной всё-таки стрёмно.


Эскортограм против реальности. Фото: Соцсети

Алёна втягивает в себя щёки, чтобы потом было легче обработать фото фильтрами. Всасывать — это несложно, когда есть опыт.

Жестокая правда жизни в том, что какими бы красивыми ни были фоточки в Эскортограме, тебя в лучшем случае пригласят на Новый год к Киркорову в качестве няньки своего же ребёнка.

Сам Филипп веселится с гостями. Симона и карликовый рэпер скачут и отдыхают. Ты же, получив на два дня ребёнка, нужна лишь за тем, чтобы быть прислугой. Сутулая Решетова, кстати, избежала этого унижения.

Ради чего унижаются эскортограмщицы, как считаете?

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / Мнение: Пир во время пандемии

20.07 / Мнение: Как в 2010-м году

21.12 / Яна Кошкина показала себя в образе Бабы-яги с жутким носом

30.07 / Мнение: Посольство РФ в Белоруссии о задержанных сотрудниках ЧВК

25.12 / Скандалы: «Музыкальное политбюро»

03.10 / Впервые за три месяца: коронавирус установил рекорд в Москве

08.12 / Туристов, заказавших на отдыхе в Таиланде русский борщ, выселили из гостиницы

23.12 / Алексей Ягудин вновь поверил в Бога после свадьбы Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой

26.08 / Как полтергейст нападал на мальчика и приподнимал его кровать в воздух

30.11 / Финалистами конкурса “Доброволец России – 2020” стали 210 проектов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска