Прислуга в гостях у Киркорова – Личное мнение

03.01.2021, 19:20, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Посмотрев на фото, которое опубликовала бабка Тимати, я хотела искреннее похвалить Филиппа Киркорова за то, что он не задирает нос и не гнушается встретить Новый год со своей прислугой.



Фото: Соцсети

Однако потом я увидела то же фото в аккаунте Алёны Шишковой — Филипп был всё тот же, а вот сама Алёна неуловимо другая.

Оказалось, что эта Марьванна из привокзального буфета одной из безымянных станций Забайкальской железной дороги — не совсем прислуга, не нанятая из Воркуты посудомойка или уборщица, а Алёна Шишкова без фильтров.

Бабка Тимати Симона Черноморская натурально жжот — в прошлый Новый год засунула пальцы своих мозолистых ног дочке Алёны в рот, в этом — выставила её мать без фильтров.

Ну, сутулую модель Решетову мы все уже видели? А что же тогда произошло с утончённой Алёной?

А с Алёной — годы. С годами она стремительно превращается в продавщицу сельпо — в меру пьющую, одинокую женщину с пергидролем на голове.

Всегда осуждала Тимати за частую смену половых партнёрш, однако теперь я его ругать перестала. Каким бы ты ни был рэпером, спать с почётной работницей столовки-рюмочной всё-таки стрёмно.



Эскортограм против реальности. Фото: Соцсети

Алёна втягивает в себя щёки, чтобы потом было легче обработать фото фильтрами. Всасывать — это несложно, когда есть опыт.

Жестокая правда жизни в том, что какими бы красивыми ни были фоточки в Эскортограме, тебя в лучшем случае пригласят на Новый год к Киркорову в качестве няньки своего же ребёнка.

Сам Филипп веселится с гостями. Симона и карликовый рэпер скачут и отдыхают. Ты же, получив на два дня ребёнка, нужна лишь за тем, чтобы быть прислугой. Сутулая Решетова, кстати, избежала этого унижения.

Ради чего унижаются эскортограмщицы, как считаете?