 

Личное: ” 80 евро не такая большая сумма”

03.01.2021, 19:12, Разное
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Вот здесь можете посмотреть, откуда возникает сама тема со стороны мужчины “дай мне денег”.

Сможете описать?

moim_i

Уважаемая Эволюция.

Прошу вас помочь понять верно ли я поступила в сложившейся ситуации

Месяц назад я познакомилась с парнем на сайте знакомств. Мне 33, С 34, разведен. Я нормально зарабатываю, он с его слов тоже. Мы живем в европейской стране, но оба работаем на российские компании

Мы много общались, он был очень открытый, рассказывал в подробностях про свои переживания, жизненные невзгоды, тяжелый развод, годовую депрессию.. Я старалась его как то поддержать развеселить, но он всегда говорил что ему так комфортно жить, он привык. Я поняла что он видимо еще любит бывшую жену и романтические отношения ему не интересны и через 2 недели общения написала следующее:
-«С, мне очень нравится общение с тобой но я четко чувствую что встретиться у тебя нет желания, поэтому думаю что нам стоит прекратить общение»
Он ответил:
-«Неправильно чувствуешь»
Я не стала отвечать ничего, а на следующий день я он продолжил писать.

Мы продолжили общаться еще 2 недели, я узнала что он никогда не празднует день рождения и новый год, перестал общаться с отцом, порвал отношения со всеми друзьями, не спит до 4-5 утра..

А позавчера произошла странная для меня ситуация: он попросил помочь-скинуть ему на международную карту Револют 80 евро т к ему надо было срочно что то купить а российскими картами он не может оплатить напрямую и надо ждать сутки пока деньги с рус. счетов дойдут до счета Револют. Меня это немного напрягло, но 80 евро ни такая большая сумма и если ее потерю переживу. Я ему скинула, а на следующий день он все вернул. Мы весь день общались, а вечером он снова попросил скинуть ему 30 или 70 евро, потому что ему срочно захотелось купить диски для подаренного братом Плэйстэйшн!!

Я- С, на счет перевода денег-я не чувствую себя комфортно, извини

Я- И вообще все это странно-ты со мной общаешься, делишься личным, встретиться не хочешь..зачем тебе это?

Он- прости, я не хотел чтоб тебе было некомфортно.
-Мне самому стыдно.
-Ты красивая.
-Ты права, я тормоз.
-Если не хочешь больше общаться я пойму.
-Имеешь право.
-А вообще могли бы встретиться во вторник.
-Если хочешь.
-Я тебе все про себя расскажу.
-Ты многое поймешь.
-Не молчи. Что думаешь?
-Раз уж я тебя попросил, можешь все же скинуть хоть 30 евро. Мне больше не у кого попросить. У меня правда есть деньги на других счетах, но все сложно.

Я- я тебе перевела 30 евро
-Встретиться хотела, но больше не хочу.
-Тебе всего хорошего!

Он- Почему не хочешь встретиться?

Я- Дело ни в тебе, это из за меня

Он- Нет, это из за меня

Спасибо что дочитали

Юля

Источник: Эволюция



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