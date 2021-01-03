 

В Индии на похоронах погибли 18 человек

03.01.2021, 19:04, Новости дня
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В результате обрушения крыши крематория погибли 18 человек, пришедшие на похороны в городе Мураднагар в индийском штате Уттар-Прадеш, информирует телеканал NDTV.

Под завалами оказались десятки человек, во время спасательной операции удалось достать 38 людей. Сотрудники национальных сил реагирования на стихийные бедствия, местные полицейские и бойцы пожарной части продолжают разбирать завалы, полагая, что под ними могут оставаться люди, передает РИА «Новости».

Пострадавшие доставлены в местную государственную больницу, где им оказана помощь. Соболезнования в связи с происшествием выразили в Twitter президент и премьер-министр Индии.

Главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх также выразил соболезнования и поручил оказать финансовую помощь в размере 200 тыс. рупий (2,7 тыс. долларов) семьям каждого пострадавшего. Также Адитьянатх поручил местным властям расследовать причины произошедшего и представить доклад.



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