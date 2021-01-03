У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,1

03.01.2021, 18:02, Новости дня

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Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано у берегов американского штата Аляска. Об этом 3 января сообщила Геологическая служба США.

Землетрясение произошло в 12.38 по местному времени (1.38 по Киеву). По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 235 км к юго-западу от города Адак. Очаг землетрясения залегал на глубине 17,1 км.

Информации о пострадавших, разрушениях или угрозе цунами нет.