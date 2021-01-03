Монеточке присвоено звание народной артистки России

03.01.2021, 18:51, Разное

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Президент России Владимир Путин присвоил певице Монеточке (Елизавете Гырдымовой) почетное звание народной артистки РФ.

Глава государства отметил большой вклад, внесённый исполнительницей в развитие отечественной музыкальной культуры и морально-нравственное воспитание молодёжи.

– Уважаемая Елизавета! Вы в столь юном возрасте смогли добиться значительных высот, которые покорялись деятелям культуры и звёздам отечественной эстрады после десятилетий творческой карьеры. Ваши песни не только заполонили телевизионный и радиоэфир, они дошли до сердец людей и членов правительства. Мы отметили высокий уровень поэтического слова и мелодики. Мы рады, что наше Отечество создаёт все условия для появления таких талантливых молодых людей, – говорится в поздравлении президента.

Вместе со званием Монеточка получит Орден «За заслуги перед Отечеством III степени» и право на социальные льготы.

Её также пригласили стать хедлайнером фестиваля «Таврида АРТ», который состоится в Крыму в августе 2021 года.

К поздравлению юной исполнительницы присоединился и глава правительства Михаил Мишустин, подаривший ей льготный авиабилет в Магадан.