Мнение: Самый мерзкий новогодний фильм

03.01.2021, 18:42, Разное

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Если бы меня попросили определить самый мерзкий, самый отвратный новогодний фильм – на первое место с большим отрывом я бы поставил “Чародеи”. Просто трудно передать, до какой степени ужасно это уродливое порождение самого глубокого советского застоя (фильм вышел 1 января 1982 года). В нем гнусно всё – и жуткая девочка в главной роли, и невероятная убогость декораций, и общепитовская “скатерть-самобранка”, и Абдулов в белом свитере, играющий олигофрена, и сама идиотская интрига, и пустоглазая “Аленушка” в исполнении уже начавшей жиреть Яковлевой, и, самое главное – какое-то кромешное издевательство над прекрасной повестью Стругацких “Понедельник начинается в субботу”!

Я и песни Крылатова оттуда не люблю – даже бравурные “три белых коня” какие-то натужные, бодряческие. Это при том, что музыка Крылатова – лучшее, что там есть, в этом убожестве. Но хуже всего, безусловно, инфернальная девочка-одуванчик, которую, как только уже в наши дни стало известно, засунули в фильм по какому-то высочайшему блату. Светлое пятно в этом беспределе ровно одно – это Гафт, который просто везде был одинаково хорош – прямо по известному “бон мо” Пушкина о золоте. Помните? “Золото ведь не станет хуже, даже если уронить его в говно. Его просто нужно достать оттуда и – отмыть” (из письма кому-то).

Очень рад, что это мое еще детское мнение разделяет и уважаемый Александр-Павл:

“В начале 80-х был поставлен совершенно провальный (в эстетическом плане), тупой фильм с отвратительно играющими актёрами, фильм «по мотивам» повести Стругацких, в котором вообще ни следа не осталось от социального оптимизма и интеллектуального веселья. НИИЧАВО преобразился в НУИНУ, в стоящее посреди заснеженной пустыми безликое казённое здание, по коридорам которого шмыгала юркая нечисть, а наукой не пахло вовсе. При этом, НУИНУ руководила дама, являвшаяся интеллектуальным двойником профессора Выбегалло. А что? Вполне реалистическое изображение советского НИИ, трансформировавшегося из исследовательного института в контору для обтяпывания личных делишек.

В сценарии «Чародеев», написанном самими Стругацкими, предполагась насмешка над «человеком, неудолетворённым желудочно» — чудеса Института ему не нужны, он сводит их к «сервису». Стругацкие издевались над этим «заколачиванием гвоздей при помощи фотоаппарата», но кинорежиссёр Бромберг и его актёры бравурно разыграли свою историю именно с точки зрения потребителя «сервиса». Никакой иронии в фильме нет, все кривляния подчёркнуто прямолинейны — авторы фильма не сомневаются, что волшебная палочка в форме дурацкого сувенирного карандаша как раз и должна обслуживать «потребности населения» (позиция незабываемого Выбегаллы). И, в сущности, директрисса института (в исполнении истеричной Васильевой) ничем не отличается от своего заместителя-вурдалака, сыгранного Валентином Гафтом. Они оба бездушные сволочи, стремящиеся манипулировать людьми в своих интересах. Впрочем, у директриссы возможностей побольше.

Стругацкие хотели оттенить водевильное действие язвительными песнями Юлия Кима, но предусмотрительный Бромберг предпочёл заказать музыку у советских поэтов-песенников, мастеров советской эстрады. И вместо сатирических зонгов мутноглазая плосколицая дочка какого советского начальника, взятая в фильм по блату, запела голосом Оли Рождественской про снежинку, которая не растает, пока часы двенадцать бьют…” и т.д.

А если бы меня попросили назвать самый лучший новогодний, я бы, оставив “Иронию судьбы” вне конкурса, без сомнений водрузил на пьедестал “Плохого Санту” с обожаемым Билли Бобом Торнтоном. Не фильм, а одно сплошное удовольствие.