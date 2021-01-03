Медведчук назвал главного санврача Украины «недоразумением от медицины»

03.01.2021, 18:12, Новости дня

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Глава политсовета парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук раскритиковал главного санитарного врача, замминистра здравоохранения Украины Виктора Ляшко за заявление об отказе регистрировать российскую вакцину «Спутник V».

«Заявление главного санврача Украины, точнее «недоразумения от медицины» Ляшко о том, что Украина не будет регистрировать «Спутник V», поскольку в минздраве планируют использовать только те вакцины, которые прошли третью фазу клинических испытаний, – это маразматический треп, не имеющий ничего общего ни с медициной, ни с интересами украинских граждан», – говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте его партии.

Он подчеркнул, что на данный момент не прошла третью фазу испытаний ни одна из существующих вакцин: это планируют сделать только к 2022 или 2023 году. «Хотелось бы, чтобы специалисты объяснили это господину Ляшко, а он в свою очередь донес эти факты до президента Украины Владимира Зеленского. Потому что сейчас заявления украинских представителей власти свидетельствуют, что они вообще живут в космосе, совершенно не включают мозги и не видят разницы между закупкой вакцины за рубежом и производстве ее на Украине с получением для этого высоких технологий», – подытожил политик.

Ранее Медведчук сообщил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса «Спутник V». Однако главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко опроверг сообщения о государственной регистрации российской вакцины. Депутат Рады Илья Кива подчеркнул, что заявление Ляшко нацелено на то, чтобы «выслужиться» перед Вашингтоном.

При этом РФ выразила готовность полностью передать Украине технологии для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны.