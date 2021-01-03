В Ивано-Франковской области в ДТП погибла девочка, четыре человека пострадали

03.01.2021, 18:10, Новости дня

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Утром 2 января в селе Новоселица Долинского района Ивано-Франковской области произошло ДТП, в результате которого погибла 13-летняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Facebook.

Четыре человека получили травмы, они находятся в больнице.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ 21112 не справился с управлением на дороге, с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault.

В управлении по вопросам гражданской обороны Ивано-Франковской облгосадминистрации отметили, что погибшая девочка находилась в ВАЗ 21112. Она скончалась на месте происшествия.

За сутки в Ивано-Франковской области произошло три ДТП, два со смертельным исходом.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.