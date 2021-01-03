Диетолог рассказала об идеальных продуктах для здоровья мозга

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03.01.2021, 17:48, Разное
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Маниша Чопра, диетолог, сообщила, что определенная еда помогает оставаться здоровым. Благодаря продуктам улучшается память, внимание, они помогают бороться со стрессом и перепадами настроения.
Специалист рекомендует обращать внимание на орехи, которые богаты на питательные вещества, стимулирующие работу мозга. Улучшает память миндаль, наполняют организм жирными кислотами и омега-3 грецкие орехи. Нужный продукт в рационе человека – темный шоколад, который имеет антиоксиданты, кофеин и флавоноиды. При его употреблении совершенствуются когнитивные функции мозга и понижаются риски возрастных психических болезней.

Куркума богата разными противовоспалительными соединениями. Благодаря специи улучшается память, уменьшаются признаки депрессии, активируется рост новых клеток. Также в меню необходимо добавить жирную рыбу, как источник омега-3 жирных кислот, участвующих в работе нервных клеток. Они улучшают способности к обучению и осуществляют контроль настроения.

Нужным для работы мозга продуктом считают брокколи. В овоще много витамина K и растительных соединений, антиоксидантов, которые имеют противовоспалительные действия. Употребление яиц насыщает организм витаминами B6 и B12, холином, фолиевой кислотой. Холин регулирует память и настроение, витамины и фолиевая кислота помогают в борьбе с депрессией.



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