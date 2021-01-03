По стопам Samsung: В Сети рассказали, какими будут смартфоны Huawei P50, P50 Pro и P50 Pro+

03.01.2021, 17:48, Разное

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Huawei готовит к выпуску очередную флагманскую серию смартфонов. Как отмечают эксперты, китайская компания идет по стопам Samsung, Huawei P50, P50 Pro и P50 Pro+ будут компактным, средним и огромным по габаритам.

В Сети обнародовали рендерные изображения новинок бренда, подвергнувшегося санкциям США и Евросоюза. Huawei P50, P50 Pro и P50 Pro+, согласно материалам инсайдера Стива Хеммерстоффера, известного, как Onleaks. Новые же данные от информатора RODENT950 дополняют подробностями о размерах флагманских устройств. Как оказалось, их, как и у южнокорейских конкурентов, будет три.

Самой крупной модификацией станет 6,8-дюймовый Huawei P50 Pro+, средний сегмент представит 6,6-дюймовый аппарат P50 Pro. И наконец, диагональ самого компактного гаджета составит около 6,1-6,2 дюйма. Предположительно, в серии Huawei P50 впервые применят предустановленную операционную систему HarmonyOS.

В релиз все три смартфона выйдут уже до конца марта 2021 года. Кроме того, устройство оснастят усовершенствованной камерой с жидкостными линзами для мгновенной сверхскоростной фокусировки. Блок основной камеры составят пара 2-мегапиксельных датчиков с 13- и 48-мегапиксельным объективами, включая 3-кратное масштабирование.