 

Юлия Ковальчук показала «взрослые игры» с мужем в заснеженном лесу

03.01.2021, 17:48, Разное
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Юлия Ковальчук показала в своем микроблоге Instagram, как она веселится с мужем в заснеженном лесу. Времяпрепровождение с Алексеем Чумаковым она назвала «взрослыми играми».
Оказалось, певица спасалась от атак супруга, который хотел бросить в нее снежку. При этом, знаменитая пара играла не одна, а в компании друзей. Юлия Ковальчук искренне радовалась, когда ей удавалось увернуться от брошенного снежка и кричала: «Пронесло!». В комментариях к посту артистка написала, что у нее отстегнулся капюшон, шапка набекрень и снег во рту, но «полные штаны счастья». Супруга Алексея Чумакова призвала всех выходить на улицу и устраивать настоящее зимнее развлечение.

Поклонники восхитились тем, что у певцов царит по-настоящему новогодняя атмосфера. Некоторые фолловеры признались, что завидуют Юлии Ковальчук, так как не во всех регионах РФ на Новый год выпал снег. Многим пришлось встречать праздник под моросящий дождь. Также подписчики похвалили артистов за то, что они могут беззаботно веселиться.

Ранее Юлия Ковальчук призналась, что ее часто начали в 2020 году называть блогером. Для нее эта роль не очень привычна, так как певица никогда не позиционировала себя так. Однако жена Алексея Чумакова рада, что ей присвоили еще одну профессию. Она понимает, что не занимается регулярно публикациями и контентом, но считает себя честным и искренним блогером.



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