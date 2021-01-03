 

Африканские СМИ объяснили, почему Алжир выбрал «Спутник V»

03.01.2021, 17:20, Новости дня
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Марокканское издание Hibapress проанализировало решение Алжира выбрать российскую вакцину «Спутник V» для защиты от распространения новой коронавирусной инфекции.

В мире развернулась гонка за вакциной от COVID-19. Если Марокко обратилось к Китаю, запросив у него 20 млн доз вакцины, то Алжир вручил свою судьбу в руки российского препарата «Спутник V», передает ИноТВ содержание статьи Hibapress.

Объясняя выбор Алжира, издание отмечает, что российская вакцина не нуждается в сложных логистических процедурах, в хранении при крайне низких температурах – «Спутник V» легко перевозить и хранить. Кроме того, Алжир сможет производить такую вакцину на своей территории. Отмечается, что РФ предлагает разные формы сотрудничества: прямую покупку, передачу технологий, совместное производство, участие в третьей фазе клинических испытаний.

Hibapress также напоминает, что «Спутник V» стал первой вакциной в мире против COVID-19.

31 декабря официальный представитель правительства Алжира Аммар Бельхимер сообщил о заключении контракта на поставку российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Кроме того, в конце декабря вакцинацию российским «Спутником V» начала другая африканская страна – Гвинея. Прививки там сделали в том числе члены правительства.

Между тем американо-германскую вакцину от Pfizer/BioNTech предложили Африке по «непомерно высокой цене».



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