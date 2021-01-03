 

В Калифорнии закончились места в моргах

03.01.2021, 17:20, Новости дня
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На фоне вспышки новой коронавирусной инфекции в американском штате Калифорния закончились места в моргах, информирует телеканал CTV News со ссылкой на представителей похоронных бюро.

«Я работаю в похоронной индустрии 40 лет, и никогда в жизни не думала, что однажды мне придется говорить семьям, что для их умерших родственников нет места», – рассказала владелец похоронного бюро в Лос-Анджелесе Магда Мальдонадо, передает РИА «Новости».

Собеседница телеканала отметила, сейчас сотрудникам приходится вывозить тела как минимум 30 раз в день – в шесть раз больше, чем обычно.

По словам исполнительного директора Калифорнийской ассоциации похоронных бюро, в штате замедлился весь процесс захоронения и кремации тел, включая бальзамирование и получение свидетельств о смерти. Так, в обычное время кремация занимала день или два, сейчас эта процедура может затянуться более чем на неделю.

По данным университета Джона Хопкинса, за последние сутки в США коронавирусом заразились почти 300 тыс. человек, что стало рекордом с начала пандемии. С начала эпидемии в стране выявили более 20,4 млн случаев заражения коронавирусом, скончались более 350 тыс. человек. Еще в декабре число умерших от COVID-19 превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне.



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