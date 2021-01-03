Ярмольник пожаловался на отсутствие зарплаты из-за COVID

03.01.2021, 17:20, Новости дня

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Актер Леонид Ярмольник пожаловался на финансовые трудности, вызванные вспышкой новой коронавирусной инфекции.

«Я тебе могу сказать, какая у меня зарплата в COVID (…) за последние три месяца – ни копейки, потому что ни разу не сыграл», – сказал Ярмольник в программе на YouTube-канале Михаила Ширвиндта в ходе обсуждения зарплат актеров на фоне пандемии.

Ярмольник пояснил, что был вынужден остановить показ спектакля «И снова «С наступающим!», который поставил вместе с Николаем Фоменко, и который они вместе профинансировали, передает РИА «Новости».

По его словам, в нынешних условиях артистам практически невозможно предугадать востребованность своей работы. Ярмольник выразил надежду на скорое окончание пандемии.

Тема заработка артистов в условиях коронавируса ранее поднималась не раз. Так, певец и продюсер Валерий Меладзе призвал коллег по цеху бойкотировать съемки в новогодних передачах, поскольку работу артистов пришлось запретить в условиях коронавируса. В поддержку Меладзе выступил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

В свою очередь заслуженная артистка РФ Елена Воробей призвала власти дать артистам льготы на приобретение продуктов. Кроме того, певица Лолита Милявская пожаловалась на «нереальные» финансовые проблемы, которые возникли у артистов в период распространения коронавируса. Певец Дмитрий Маликов сообщил о падении доходов на 80%. Оказать поддержку промоутерам и артистам призывал также телеведущий Владимир Познер.