Джонсон заявил, что карантинные ограничения в Великобритании могут ужесточить

03.01.2021, 17:18, Новости дня

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что в некоторых регионах страны могут ввести новые карантинные ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он сказал 3 января в эфире BBC.

По словам премьера, ограничения, “к сожалению, могут быть ужесточены” и есть ряд мер, которые может рассмотреть правительство, но не стал их называть.

Премьер также выразил надежду, что в следующие три месяца от коронавируса в стране вакцинируют “миллионы человек”.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

15 декабря министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок сообщил о выявлении нового типа коронавируса. Позже новый штамм был обнаружен и в других странах. Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть заразнее на 70%. При этом, по словам Уитти, доказательств, что новый штамм коронавируса вызывает более высокий уровень смертности, на данный момент нет.

2 января в Великобритании зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19 за сутки – 57 725 случаев. В целом в стране, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирус подтвердили у 2,6 млн человек, 74 682 заболевших умерли.