Минздрав Украины назвал регионы с самой высокой заболеваемостью COVID-19 на 100 тыс. населения

03.01.2021, 17:18, Новости дня

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Средняя заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине в течение 14 дней составляет 287,9 на 100 тыс. населения. Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на 3 января.

Нормой является 40 заболевших на 100 тыс. населения.

Лидерами по заболеваемости являются Николаевская область (495,5 на 100 тыс. населения), Запорожская область (464,3 на 100 тыс. населения), Киев (423,9 на 100 тыс. населения), Киевская область (422,8 на 100 тыс. населения) и Черкасская область (420,8 на 100 тыс. населения).

Самый низкий уровень заболеваемости – в Кировоградской области (84,1 на 100 тыс. населения).

По состоянию на 3 января в среднем по Украине занято 33,3% мест для пациентов с COVID-19, ни в одном регионе сейчас этот показатель не превышает 50%.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине COVID-19 подтвердили у 1 074 093 человек, 18 854 заболевших умерли, 728 865 – выздоровели.

Елена КРАВЧЕНКО

журналист