“Всех держат за дураков”. Степанов самовольно определил поставщика вакцины от COVID-19 – глава “Медзакупок Украины”

03.01.2021, 17:18, Новости дня

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Руководитель государственного предприятия (ГП) “Медицинские закупки Украины” Арсен Жумадилов обвинил министра здравоохранения Украины Максима Степанова в самостоятельном назначении поставщика вакцины от коронавируса. Об этом Жумадилов сообщил на своей странице в Facebook 3 января.

По его словам, для Украины производители должны были зарезервировать около 40 млн доз вакцин, чтобы страна не была в “мировых аутсайдерах”. Кроме 8 млн доз по программе COVAX, заказы препаратов на коммерческой основе должны были достичь 32 млн доз. Вместо этого по состоянию на 29 декабря имели ноль, констатировал Жумадилов.

Руководитель “Медицинских закупок” добавил, что с весны нужно было подписать как минимум 4-5 соглашений с несколькими производителями вакцин от коронавируса, сделанным по разным технологиям. Кроме этого, надо было прописать исчерпывающий перечень требований к вакцине, которые, в случае невыполнения производителем, стали бы основанием для отказа от препарата.

В итоге Минздрав уполномочил госпредприятие проводить закупки вакцины только 10 декабря.

“В этот же день ГП сообщило производителям вакцин-кандидатов об этом решении и проинформировало о намерении заказать определенный объем вакцины. По состоянию на 18 декабря с несколькими производителями велся диалог по заключению договоров поставок в кратчайшие сроки. Такая коммуникация была качественно поддержана уполномоченными представителями Минздрава. Но не министром”, – отметил глава “Медзакупок”.

“Далее интереснее. 21 декабря Степанов на совещании у премьер-министра (Дениса Шмыгаля) сообщает, что страна в опасности из-за срыва переговоров с производителями вакцин, потому что госпредприятие требует, внимание, банковскую гарантию на предоплату”, – написал Жумадилов.

После звонка Степанова Шмыгаль поручил “Медзакупкам” работать с рынком исключительно через Минздрав.

“То ли из-за непонимания специфики функционирования финансовых инструментов, то ли с умыслом устранить ГП от прямых переговоров, министр выдал это наше требование к поставщикам как угрозу срыва”, – отметил он

По состоянию на утро 28 декабря ГП получило ответ только по одному поставщику, с которым и заключили договор. Гендиректор “Медзакупок” считает, что в рамках этой закупки не придерживались принципа разделения функций политического органа (МОЗ) и закупочного агентства.

“Министр, по сути, сам определил поставщика. По моей информации, Украина могла получить цену минимум на 1 доллар США ниже финальной, если бы ГП вело переговоры самостоятельно, создав конкурентное давление на поставщика. По состоянию на сегодня мы действительно могли иметь уже два контракта на поставки двух разных вакцин, а не один”, – заключил Жумадилов.

Он также заявил, что Минздрав не имеет опыта закупок товаров медицинского назначения. Все закупки Минздрава последних лет – это канцелярия, интернет, ремонтные работы по офису. Для нужд системы здравоохранения в прошлом году Степанов провел лишь одну закупку, а именно костюмы биозащиты импортного производства”. В результате такой закупки товар не прибыл вовремя и не прошел сертификацию, добавил директор ГП.

“Минздрав не может концентрировать в себе полномочия по определению предмета закупки и одновременно определения контрагента по его поставке. Слишком велик соблазн для чиновников, которые за годы тяжелой работы на государственных должностях наработали ролексы и бреге, лексусы и рэйндж-роверы. Неприятно, когда страну и всех налогоплательщиков держат за дураков”, – подчеркнул глава “Медзакупок”.

С января единственная функция, которую выполняет Минздрав по закупкам вакцины, должна заключаться в коммуникации – подтверждать, если будут обращаться, производителям вакцин полномочия ГП по контрактации вакцины, считает он.

“Подыгрывать дальше министру Степанову в его бездарных попытках вести переговоры, разделяя с ним ответственность за провал в предзаказе вакцин, я не планирую”, – сказал глава ГП.