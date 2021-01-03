В Чехии с февраля начнут вакцинировать всех желающих от COVID-19

03.01.2021, 17:18, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Чехии с 15 января люди старше 80 лет, а также сотрудники медицинских и социальных служб, смогут зарегистрироваться в системе резервации на вакцинацию. С 1 февраля система станет доступна для всех граждан. Об этом 3 января заявил “CNN Prima NEWS” премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

По словам Бабиша, после 1 февраля приоритет в очереди на вакцинацию также получат сотрудники полиции, фельдшеры и учителя. Будут также учитывать возраст и состояние здоровья желающих получить прививку, отметил он.

Премьер-министр рассказал, что необходимо вакцинировать 60% граждан, чтобы справиться с пандемией. Он отметил, что хочет чтобы до конца сентября привили необходимое количество граждан.

27 декабря Бабиш, первым в Чехии, вакцинировался от коронавируса. Он рассказал, что у него тогда повысилась температура до 37º. По его словам, других побочных эффектов у него не было.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 3 января коронавирусом в мире заразилось 84,6 млн человек, из них 1,8 млн скончались, более 47,6 млн выздоровели.

В Чехии заболело более 740 тыс. человек, из которых 11,9 тыс. скончались, более 612,2 тыс. выздоровели.