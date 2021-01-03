Медики объяснили, как сохранить фигуру и здоровье во время новогодних праздников

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03.01.2021, 16:56, Разное
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Не нужно есть всё, что предлагают. Крымские медики объяснили, как сохранить фигуру и здоровье во время новогодних застолий.
Неделя на калорийной диете добавит не только складки на животе, но и проблемы с желудочно-кишечным трактом, пояснила ForPost доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Крымского федерального университета Ирина Сухарева. Эксперт подчеркнула, что из-за ограничений в связи с COVID-19 многие отмечают новогодние праздники в семейном кругу, мало гуляют и в результате систематически переедают.

Врач рекомендует в гостях проявлять стойкость и не съедать всё, что находится в тарелке. Дома же необходимо придерживаться дробного питания, то есть употреблять пищу 4-5 раз в день маленькими порциями. Ирина Сухарева советует делать зарядку и не пренебрегать прогулками на свежем воздухе.

Также лучше отдать предпочтение фруктам и овощам, а ещё ограничить количество сладостей и консервации. Вместо маринованных огурцов в салате оливье лучше использовать свежие, а майонез заменить на сметану или натуральные йогурты.



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