Ученые рассказали, как самая обычная вода меняет психику

03.01.2021, 16:56, Разное

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Ученые рассказали, как самая обычная вода способна менять психику людей. Отмечается, что достичь подобного эффекта на сегодняшний день можно без помощи специальных средств.

Если человек является неоправданным оптимистом, то изменить его довольно легко. Необходимо взять небольшое количество воды и промыть ею левое ухо. После этой простой процедуры человек начинает более трезво оценивать текущую ситуацию. Ученые из Лондонского университета объяснили, что восприятие окружающего мира изменяется из-за достаточной стимуляции правой нижней лобной извилины.

Ряд пациентов с неврологическими отклонениями полностью игнорируют 50% пространства. Если им предложить нарисовать циферблат, то они изобразят окружность, но цифры будут присутствовать только с одной стороны. После промывания левого уха ситуация изменится.

Ученые называют промывание слухового канала давним приемом, который врачи назвали «калорической пробой». Голова человека должна быть откинута назад. Жидкость нужно пропускать через гибкую трубку.

Исследователи из Университета Берна отметили, что посредством этого метода можно оказать влияние на желание человека совершить какую-либо покупку. В эксперименте на данную тему приняли участие 40 девушек. Им предложили выбрать товары, которые они бы приобрели. Если участница исследования изучала предложение после промывания левого уха, то привлекательность той или иной позиции уменьшалась.